Støtte klar til nye sundhedsinitiativer

"Jeg glæder mig over, at vi igen har fået etableret en mulighed for at støtte nogle af de gode sundhedsfremmende initiativer, som iværksættes af borgerne i kommunen. Det er vigtigt for mig at kunne støtte og anerkende de mange kræfter, der arbejder med forebyggelse og for at fremme borgernes sundhed," udtaler Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget i en pressemeddelelse.