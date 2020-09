Linda Olofsson og Lars Oluf Larsen har rollerne i musikforestillingen ?Close To You? om verdensstjerne-søskendeparret Karen og Richard Carpenter. Pressefoto

Stjerneparret Carpenters hyldes i ord og sange

Musikforestillingen 'Close To You' spiller i Trommen 30. september

Musikforestillingen 'Close To You', som kan opleves i Kulturhus Trommen onsdag 30. september kl. 19.30, er historien om søskendeparret Karen og Richard Carpenter, der blev verdens mest succesrige duo i starten af 1970'erne.

De genoplever deres store musikalske succes, der begyndte med verdenshittet 'Close To You' i 1969. Men på bagsiden var deres liv præget af omsorgssvigt, ulykkelige kærlighedsforhold, et løgnagtigt ægteskab, pillemisbrug, sygdom og søskendejalousi i en dysfunktionel familie, styret af en dominerende mor.

20 populære sange

Forestillingen, som er produceret af Landsteatret, er krydret med 20 af Carpenters' mest populære sange, bl.a. 'Top Of The World', 'Please Mr. Postman' og 'Close to You'. Som Karen og Richard Carpenter ses og høres Linda Olofsson og Lars Oluf Larsen.