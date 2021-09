Gritt Ryder, som man kender hende: Fuld af energi og hjertet med. Foto: Markus Kluge

Stjerne med hjerte: Når de har brug for mig, er jeg kun et telefonopkald væk

Basketballspilleren Gritt Ryder er mega ked af, at hun ikke mere kan spille elite-basket i Hørsholm 79ers, men vil fortsat være en del af hjerteklubben

Hørsholm - 16. september 2021 kl. 06:58 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm 79ers beslutning om at trække sit hold fra basketballspillernes Dameliga betyder også farvel til holdets absolutte stjernespiller, Gritt Ryder, der både var anfører for det lokale hold og for landsholdet. 29-årige Gritt Ryder, der er Årets Sportsnavn i Hørsholm, forsætter karrieren i AKS Falcon og samarbejdet med træner Jesper Krone, der også er træner for landsholdet.

Overvejede exit "Jeg har tænkt over det 1000 trillioner gange. Det var en svær beslutning. Men jeg er en ambitiøs spiller, der står en EM-kvalifikation for døren, så set up'et er ikke attraktivt nok. I et stykke tid har jeg endda overvejet helt at stoppe med at spille basket, når det ikke kunne være i Hørsholm," siger Gritt Ryder til Ugebladet.

Gritt Ryder understreger, at hun på ingen måde smækker med døren.

"Jeg er og bliver Hørsholm-pige og har mange venner og veninder i klubben, og jeg vil tage ind og se både mændene og kvinderne i 1. division. Og skal der laves camp, stiller jeg op. Jeg er kun et telefonopkald væk."

En dårlig oplevelse Selv om hun kalder beslutningen "mega ærgerlig" og er "mega ked af det", mener hun, at beslutningen om at trække holdet i situationen er fornuftig.

"Det hold, der er tilbage, vil bare ikke få gode opleveler i Dameligaen. Og jeg tror på, at klubben målrettet vil gå efter igen at kunne stille med et hold i ligaen, " siger hun og siger, at hun ikke er uenig i den strategiske beslutning om at styrke udviklingen af unge spillere.

Gritt Ryder Har spiller basket i Hørsholm siden hun var 6 år, kun afbrudt af et collegeophold i USA.



Tre danske seniormesterskaber.

Tre danske juniormesterskaber.

To pokaltitler som senior.

To pokaltitler som juniorspiller.



Hørsholm 79ers har vundet ti danske mesterskaber siden 1996, fem i træk fra 2004-2008.

Seneste mesterskab blev vunder i 2020.



I år nåede holdet finalen.





"Det er jo noget, jeg selv har haft glæde af. Der er nogle gode pige-årgange i klubben, så jeg håber, at klubben er tilbage inden for et par år," lyder det fra Gritt Ryder.

