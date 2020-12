Se billedserie Det er hverken de unge eller gamle, der primært bliver smittet i Hørsholm lige nu. Derimod er halvdelen af alle nye smittede i Hørsholm i aldersgruppen fra 26 til 58 år. Det vækker bekymring hos Sundhedsudvalgets formand. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stigende smitte vækker bekymring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stigende smitte vækker bekymring

Det er hverken de unge eller gamle, der primært bliver smittet i Hørsholm lige nu. Derimod er halvdelen af de nye smittede i Hørsholm i aldersgruppen fra 26 til 58 år, og det vækker bekymring.

Hørsholm - 21. december 2020 kl. 05:57 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at smitten i Hørsholm er gået op, og det er ikke kun blandt de unge, at smitten spreder sig. Det vækker bekymring hos Marcus Guldager (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune.

Læs også: Rungsted Havn står overfor gennemgribende modernisering

- Vi går en svær tid i møde, for corona smitter mere om vinteren. Vi så, at tallene faldt i sommer, men nu stiger de igen. Da situationen var værst i marts, var vi på vej mod varmere tider. Nu har vi de samme tal, men vi er på vej mod en mørk og kold vinter. Det skal man være opmærksom på. Hvis vi ikke strammer op, kan det blive en vinter med meget alvorlige konsekvenser, siger han.

Det er hverken de unge eller gamle, der primært bliver smittet i Hørsholm lige nu. Derimod er halvdelen af alle nye smittede i Hørsholm i aldersgruppen fra 26 til 58 år. Det vækker bekymring hos Marcus Guldager (S), som er Sundhedsudvalgets formand.

105 nye smittede 105 nye Hørsholm-borgere er blevet smittet inden for den seneste uge, og det betyder, at incidenstallet per 100.000 indbygger nu er på 423,4 for Hørsholm kommune. Altså ville der være omkring 423 smittede, hvis Hørsholm havde en befolkning på 100.000. For bare en uge siden lå incidenstallet for Hørsholm Kommune på 233,3.

Man kan altså se, at smittespredningen i Hørsholm Kommune ligesom på landsplan er stigende. Man opgør smittetallet ved hjælp af incidenstal, da det giver mulighed for at sammenligne smittespredning uden at tallet påvirkes af varierende befolkningstal. Eksempelvis kan man se, at nabokommunen Rudersdal lige nu har et incidenstal på 573,4 per 100.000 indbyggere. Der er altså en højere grad af smitte i Rudersdal, og det handler ikke om, at der er flere indbyggere. Samtidig kan man se, at en kommune som Halsnæs kun har et incidenstal på 262. Her spreder smitten sig altså ikke i samme grad som i Hørsholm og Rudersdal.

Rammer midaldrende I Hørsholm fordeler smitten sig ligeligt mellem mænd og kvinder, og de fleste nye smittede befinder sig gruppen af 40- til 49-årige og 50- til 59-årige.

Det viser tal, som Statens Serum Institut opgjorde fredag.

Samtidig viser tallene fra Statens Serum Institut, at hele 50 procent af de nye smittede er mellem 26 og 58 år. Det er altså ikke længere primært de unge, der bliver smittet i Hørsholm.

- Vi ser, at personer fra 50 til 59 år bliver smittet, og jeg tror det er et tegn på, at smittespredningen ikke kun handler om unge mennesker, der gerne vil ud og drikke og feste. Det tyder på, at der er en overordnet corona-træthed, og det bekymrer mig. Selvom vaccinen er på vej, går der stadig nogle måneder, før alle vores immunsvækkede og ældre er vaccinerede, siger Marcus Guldager, inden han fortsætter:

- Overordnet set er udviklingen skræmmende. Jeg har forståelse for, hvorfor nogle potentielt oplever corona-træthed, specielt når man hører nyhederne om, at en vaccine er på vej. Selvom vaccinen kommer snart, betyder det dog ikke, at vi få meter fra målstregen skal begynde at slække. Det vil være en stor fejltagelse, siger han.

relaterede artikler

Egon sender opråb: Overhold nu den ensretning i Midtpunkt 18. december 2020 kl. 12:13

Udvalg vil afsætte corona-million til de ældre 18. december 2020 kl. 05:41