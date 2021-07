Et stigende børnetal i Hørsholm frem mod 2025 har fået sat kommunen på et stort arbejde med at skaffe nok pasningspladser. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Stigende børnetal giver markant pladsmangel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stigende børnetal giver markant pladsmangel

Frem mod 2025 presses Hørsholms pasningskapacitet i bund. Det akutte behov lyder på 154 nye daginstitutionspladser - og de fleste i Rungsted

Hørsholm - 01. juli 2021 kl. 11:09 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Selv om børnene hverken er født endnu eller sågar undfanget, så viser den nyeste 0-6 års prognoser, at Hørsholm frem til 2025 vil opleve et stigende børnetal på 277 børn.

På den ene side en positiv nyhed, men det skaber også et mærkbart problem for Hørsholm Kommune, fordi det betyder et akut behov for at øge pasningskapaciteten.

154 pasningspladser lyder behovet på indenfor de næste fire år, hvis prognosen holder stik. Og tilmed stigende i årene efter 2025. Størst er pasningsbehovet i Rungsted-området.

Formand for Børne- og skoleudvalget Svend Erik Christiansen (S) betragter situationen som alvorlig.

"Det er et problem som kommune at mangle omkring 200 pasningspladser, som tallet vokser til efter 2025," siger han til Ugebladet.

Godt forberedt Heldigvis vurderer han, at der er vist rettidig omhu i forhold til at håndtere det højere pasningspres og fundet de nødvendige løsninger, der fremadrettet skal sikre pasningstilbud til alle børn - og så man ifølge udvalgsformanden kan leve op til kampagnesloganet 'Det skal være konge at vokse op i Hørsholm', som han udtrykte det på mandagens kommunalbestyrelsesmøde.

"Jeg glæder mig over, at der kommer flere børn i Hørsholm. Det er meget positivt. Hvis tingene flasker sig - og med de besluttede tiltag - kan vi også klare det. Hørsholm har forberedt sig godt," fastslår Svend Erik Christiansen.

FAKTA Befolkningsprognosen - lavet af Boelplan A/S - forventer en stigning i antallet af 0-6 årige børn i Hørsholm fra de 1.641 børn 1. januar 2021 til 1.918 børn 1. januar 2026. En stigning på 277 børn.

Stigningen forklares ikke mindst med forventet boligbyggeri på over 200 boliger hvert år i 2023, 2024 og 2025. Flest boliger i distriktet for Vallerødskolen og tilflytning af børnefamilier i eksisterende boliger i Rungsted-området.







Kilde: Boelplan A/S Udvidelser og nybyggeri Den midlertidige pavillonudvidelse af Ulvemosehuset i Rungsted hjælper her og nu, og den planlagte nye store institution i Rungsted, som ventes at stå færdig i 2024-2025, vil få plads til mellem 100 og 120 børn.

Dog havde Svend Erik Christiansen gerne set, at man havde været et halvt år længere fremme med den nye Rungsted-institution, som reelt var en mulighed.

Heldigvis er der lige nu ledig pasningskapacitet i andre dele af Hørsholm Kommune, som man kan tilbyde forældre i Rungsted.

"Jeg ved godt, at det er besværligt og bøvlet med en institution flere kilometer væk - og vi skal selvfølgelig have institutionerne der, hvor børnene bor - men vi kan trods alt tilbyde en plads, indtil den nye store institution står færdig," siger Svend Erik Christiansen.

Dertil arbejdes der lige nu med en plan om udvidelse af flere eksisterende daginstitutioner i Hørsholm Kommune, så man kan imødekomme det øget pasningsbehov, som de nye boliger i bl.a. PH Park og Kokkedal stationsområde, ventes at udløse.

Derfor stiger børnetallet Det er nemlig de planlagte boligudbygninger i Hørsholm. som firmaet bag 0-6års-prognosen, Boelplan A/S, lægger til grund for det stigende børnetal i Hørsholm. Altså en forventning om, at der vil flytte flere børnefamilier til kommunen.

Modsat i de foregående ti år, hvor børnetallet i Hørsholm rent faktisk faldt 58 børn fra 1.699 børn i 2012 til nu 1.641 i 2021.

Udvalgsformand Svend Erik Christiansen ved godt, at der altid er en vis usikkerhed forbundet med en prognose. Det skriver Boelplan A/S også selv i deres prognose. Man aldrig præcis kan vide, hvor mange børn, der bliver født - og hvor mange der flytter til kommunen.

Kritik fra Venstre På kommunalbestyrelsesmødet blev det fra Venstres Ann Lindhardt kritiseret, at man klappede sig selv på skulderen over en prognose.

"Man ikke glæde sig over, at der er kommet flere børn til kommune, fordi det står i en prognose," mente Ann Lindhardt, der samtidig fandt det kritisabelt, at der ikke var gjort mere for at lokke børnefamilier til Hørsholm, al den stund, at børnetallet har været faldende helt fra 2012 til i dag.

Til det svarede de konservatives Jan Klit, at det er svært at lokke børnefamilier til uden at kommunen udbygges med boliger.

relaterede artikler

DEBAT: Nej tak til børneopbevaring i Hørsholm Kommune 29. juni 2021 kl. 05:56

DEBAT: Vi skal have en genopretningsplan for børneområdet med flere pædagoger på stuerne 24. juni 2021 kl. 06:13