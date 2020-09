Stig Fogh Andersen har optrådt rundt om i det meste af verden. Her spiller han Salome på en scene i Govent Garden.

Stig Fogh Andersen taler ud: Aldrig en kedelig tone

"Stig Fogh Andersen blev ansat som solist på Det Kongelige Teater i 1980, hvor han har sunget et bredt repertoire af danske, tyske, engelske og italienske operaer. Men mest kendt er Stig Fogh Andersen for sine Wagnerpræstationer. Han er en af verdens mest efterspurgte Wagner-sangere og har sunget alle Wagners store tenorpartier på alverdens operascener fra Berlin til Buenos Aires, fra Salzburg til Seattle," skriver Hørsholm Sognegår i en pressemeddelelse.

Han har sunget Siegfried i Nibelungens Ring op mod 150 gange, og som Tristan, Tannhaüser, Lohengrin og Parsifal har han slået sit navn fast hos publikum over hele verden. I rollen som Peter Grimes i Benjamin Brittens opera af samme navn var han en ensom, formørket fisker udstødt af samfundet. I denne rolle skulle han slå sin kone, som han også var gift med i det virkelige liv. Det var hårdt at slå sine børns mor, har han efterfølgende skrevet i sin erindringsbog "Aldrig en kedelig tone!"

Hårdt at slå sin børns mor

Foredraget koster 50 kroner. Der bliver budt på et glas vin i pausen. Tilmelding på kirkens hjemmeside er nødvendig for at sikre sig en plads.