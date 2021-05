Se billedserie I Rungsted gør Steen Madsen brug af app'en 'Nabohjælp' - og det gør 96 andre borgere i hans nærområde. Foto: Morten Timm

Steen og Verner er nabohjælpere: De vil stoppe indbrudstyvene

Hørsholm Kommune vil have nedbragt antallet af indbrud og inviterer til digitalt borgermøde tirsdag den 8. juni

Hørsholm - 21. maj 2021 kl. 08:58 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Tyveknægtene skal have det svært i Hørsholm. Derfor har kommunen skruet op for en ny indsats mod indbrud i private hjem.

Foreløbig har coronapandemien fået indbrudsraten til at falde markant, og til et niveau, som man godt vil fastholde eller mindske yderligere.

For nylig indgik Hørsholm Kommune i et samarbejde med 'Bo trygt' og har ansat Siri Astrup som projektleder til over de næste fem år at gøre livet surt for de indbrudstyve, der bevæger sig rundt i Hørsholm.

Tirsdag den 8. juni inviteres alle til det første digitale borgermøde om indbrudsforebyggelse - og som skal sætte skub i den lokale indsats.

App giver muligheder To Hørsholmborgere er allerede i fuld gang med at gøre deres til at spænde ben for indbrudstyvene. Verner Knudsen og Steen Madsen er begge såkaldte 'nabohjælpere' - og det er Hørsholm Kommunes håb, at der kommer mange flere til.

Steen Madsen på Svendsvej i Rungsted har i mange år støttet op om nabohjælp, men den nye Nabohjælp-app giver nogle nye muligheder for at øge trygheden, fordi man kan dele oplysninger og få hjælp fra naboer til at holde øje med sit hus.

"Du kan for eksempel melde ind i app'en, hvis der har været indbrud eller hvis man har observeret noget mistænkeligt på en vej. Så kan de andre, der har app'en, læse det. Den er med til, at man selv bliver mere opmærksom og holder mere øje, hvis der foregår noget mistænkeligt," siger Steen Madsen.

97 nabohjælperne "Med app'en er det også blevet mere legitimt at gå ud og spørge folk, hvad de har gang i, hvis man kan se, at de ikke bor her. Man tør mere at agere, når man set noget på app'en," tilføjer Steen Madsen.

Han og familien havde selv indbrud for fire år siden. Tyven blev optaget på deres overvågningskamera og en måned senere genkendt i lokalområdet, hvor han blev anholdt.

"Jeg kan kun opfordre alle til at hente app'en Nabohjælp og bruge den," siger Steen Madsen, der også har omdelt postkost i nærområdet om 'Nabohjælp'.

Han har foreløbig noteret 97 nabohjælpere i en radius på 300-400 meter fra sit hjem på Svendsvej, men der er plads til mange flere. Og jo flere jo mere effektivt et værn kan man lave overfor indbrudstyvene, mener Steen Madsen.

Verner Knudsen har taget initiativ til nabohjælp på Ørbækgårds Allé i Hørsholm. Foto: Morten Timm

Sikrer boligen Verner Knudsen er enig i, at nabohjælp er et helt afgørende værktøj i bekæmpelsen af indbrud, men for det er effektivt, skal der være en stor borgertilslutning.

Deltag i borgermødet Første led i arbejdet bliver at deltage i det digitale borgermøde om Bo trygt samarbejdet tirsdag den 8. juni kl.19.30-20.30.

Her fortæller Nordsjællands politi om den lokale indbrudssituation i Hørsholm og hvad du skal være opmærksom på i hverdagen.

En forebyggelsesekspert fra Bo-trygt giver gode råd om, hvordan du kan øge sikkerheden mod indbrud.

Du kan tilmelde dig borgermødet her: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/70/ - og det er gratis at deltage.

Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. "Vi boede tidligere i Vejle i et kvarter med 90 boliger. Her gik de fleste med på nabohjælp, og vi fik stoppet indbruddene hos os," fortæller Verner Knudsen. Nu bor han med sin kone på Ørbækgaards Allé i Hørsholm, og her har han taget initiativ til at gøre noget i den 'gård' på 12 boliger, hvor de bor.

De har også tilmeldt sig Nabohjælp-app'en, opsat skilte og ikke mindst sikret deres vinduer, altan og hoveddøre.

"Når vi ikke er hjemme en aften eller længere tid i løbet af dagen, meddeler vi det lige til naboen, som holder ekstra øje. Og vi har tændt lys i opgangene hele natten," oplyser Verner Knudsen, der samtidig mener, at vi over en bred kam sikrer vores boliger for dårligt.

"Det skal være besværligt for tyven både at komme ind og ud af boligen. I de fleste tilfælde kommer de ind ved at afliste et vindue. Listen sidder med stiftsøm, som nemt kan vrides ud. Vindueslisterne har vi i stedet skruet fast, så man ikke lige kan fjerne dem, og brækkes de af, sidder skruen tilbage og vinduet kan ikke tages ud. Og dørene er sikret med metalskinner, så de ikke kan brækkes op," forklarer Verner Knudsen.

Tre fokusområder For Hørsholm Kommunes nye projektleder Siri Astrup, der over de næste fem år i samarbejde med Bo Trygt skal nedbringe mængden af indbrud markant og sikre følelsen af tryghed, er der tre fokuspunkter.

"Vi har en målsætning om, at der skal ske to tredjedele færre indbrud i Hørsholm Kommune de næste fem år, og så skal vi have 2.000 yderligere nabohjælpere i samme periode. Samtidig skal jeg arbejde for, at der bliver mere tryghed og mindre bekymring omkring indbrud i Hørsholm Kommune," fortæller hun.

Siri Astrup er Hørsholm Kommunes nye projektleder, der over de næste fem år i samarbejde med Bo Trygt skal nedbringe mængden af indbrud markant og sikre følelsen af tryghed. Foto: Sophus Soelberg

