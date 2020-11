Ledelsen af Starks nye byggemarked i Kokkedal fik forleden, besøg af repræsentanter for kommunens erhvervsliv og byråd. Pressefoto

Stark har fået kraftig medvind under corona

Selv om bygge­markedet endnu ikke har rundet et år, er antallet af medarbejdere allerede tredoblet fra 9 til 30

Hørsholm - 08. november 2020 kl. 08:13 Kontakt redaktionen

For ti måneder siden flyttede Stark fra Nivå til Kokkedal, og lige fra indvielsen i februar gik det godt for det nye byggemarked.

Læs også: Bæredygtigt byggemarked overgår egne forventninger

Men få uger efter, i marts, kom den første store corona-nedlukning. Og så steg antallet af kunder kraftigt, fortæller direktør Jonathan Bisgaard, der blev ansat til at bygge og lede Starks nye forretning i Kokkedal.

"Vi er meget, meget glade for den gode start vi har fået her i Kokkedal og oplever, at vi er blevet taget rigtig godt imod," siger han og fortsætter:

"Vi er på under ét år gået fra 9 til snart 30 medarbejdere - og vi har travlt. Det er dejligt - ligesom at se, hvordan vores mange kunder har god plads til at komme rundt både ude og inde. Og så er vi stolte over, at alt vores træ er CFC certificeret, så vi medvirker til bæredygtig skovdrift," siger han i en pressemeddelelse. Tidligere lå Stark i Nivå, men her var pladsen blevet alt for trang.

Rivende udvikling Ledelsen af Starks byggemarked i Kokkedal fik forleden besøg af repræsentanter for kommunens erhvervsliv og byråd.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen glæder sig over, at virksomheden blev i kommunen:

"Kokkedal Industripark er i en god og rivende udvikling, hvor mange nye virksomheder etablerer sig og på den måde også trækker nye kunder til hele området. Det medvirker samtidig til at skabe luft under vingerne for den kommende udvikling af hele Cirkelhusområdet, som vil bidrage til en helt ny og positiv udvikling af Kokkedal," siger han.

Et bredt arbejdsmarked Også Lars Søndergaard, der er formand for Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, ser med stor tilfredshed på Starks hurtige vækst i de nye omgivelser:

"En tredobling af medarbejderstaben på under et år er helt fantastisk - også for Fredensborg Kommune. Vi ønsker som kommune så bredt et arbejdsmarked som muligt og et godt samarbejde med virksomhederne om at finde den helt rette arbejdskraft, ligesom vi nogle gange også har brug for hjælp til at få ledige med lidt ekstra udfordringer i job igen. Og det vil Stark heldigvis også gerne bidrage til", siger han.

/pm