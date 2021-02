Se billedserie Ulrik John har haft sin blomsterforretning på Hovedgaden i snart 24 år. Foto: Ann-Sophie Meyer

Stamkunder holder liv i Ulriks blomsterbutik

Det er alle Ulrik Johns stamkunder, der holder gang i hans blomsterbutik på Hovedgaden.

Hørsholm - 20. februar 2021 kl. 05:27 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En stor del af butikkerne på Hovedgaden holder i øjeblikket lukket som en del af den coronanedlukning, der nu for anden gang har ramt Danmark. Men det gør Ulrik Johns blomsterbutik ikke. Ulrik John og hans kone står trofast i den lille blomsterbutik seks dage om ugen og binder blomsterbuketter i alle regnbuens farver, selvom det hele ser lidt gråt ud for tiden. For når man har mulighed for det, bør man holde åbent, mener Ulrik John, selvom butiksindehaveren godt kan mærke, at der kommer færre kunder i butikken, end der plejer.

- Der kommer færre, og det gør der jo også fordi, at der ikke er de strøgkunder, der plejer at komme. De bliver ikke lige pludselig fristet af at gå forbi vinduerne og se, at vi har fået friske nye órkideer hjem eller noget andet. Men jeg vil så sige, vi er jo virkelig heldige. For vi har rigtig mange søde og loyale kunder, som bakker os op, og som trofast kommer og køber deres blomster her, fordi de godt ved, at vi har brug for det, siger Ulrik John, der har haft sin blomsterbutik på Hovedgaden i snart 24 år.

Ingen erhvervskunder Normalt har blomsterbutikken også en del erhvervskunder, men den den del af forretningen er stort set ikke eksisterende lige nu.

- Vi har altid leveret rigtig meget til hoteller og virksomheder, men der er jo ikke nogle virksomheder, der skal have noget, når alt er lukket ned. De fleste medarbejdere arbejder hjemmefra, og hotellerne har mere eller mindre lukket ned, og det er klart, at når der samtidig ikke sker så meget i gaden, så er det selvfølgelig hårdt for forretningen, siger Ulrik John.

Der er dog en slags kunder, som Ulrik John hører mere fra her under nedlukningen. Det er dem, der bor langt væk.

- Vi får lidt flere af den slags opkald, hvor nogen ringer fra andre steder i landet, fordi de gerne vil forkæle en mor eller et andet familiemedlem, der sidder alene, og så sender vi en smuk buket ud, siger butikkens ejer og spejder ud over alle de friske blomster, der står fordelt rundt i butikken. De er nøje udvalgt og købt med omtanke.

Artiklen fortsætter under billedet.. Ulrik John håber, at de andre butikker på Hovedgaden snart åbner igen. Foto:Ann-Sophie Meyer

Indkøb med omtanke For når det kommer til indkøb af blomster, så gælder det om at holde tungen lige i munden her under nedlukningen.

- Det der lige nu er det sværeste, det er det der med at købe ind og gøre det rigtigt. Jeg har selvfølgelig 24 års erfaring, så det hjælper selvfølgelig noget på det, og vi har da også lagt noget til side fra de gode tider, men at få tilpasset tingene i en uvant situation, det er hårdt arbejde, siger butiksindehaveren og fortsætter:

- Jeg har prøvet at tage det hele med oprejst pande, men jeg kan da godt mærke, at jo længere vi kommer frem, jo sværere er det nogle gange også at bevare optimismen, fordi det er jo svært at se det, man har knoklet for, jeg vil ikke sige smuldre, men.., siger Ulrik John og holder en kort pause, inden han fortsætter: ... være så udfordret, som det er.

Men midt i alt det svære glæder blomsterhandleren sig over, at flere af kunderne er gode til at huske at komme forbi.

- Jeg synes, vi har en del loyale kunder, og det er vi selvfølgelig super taknemmelige for, siger han.

Tre måneder uden løn Indtil nu har blomsterforretningen kunnet betale husleje hver måned trods coronanedlukningen, men nogle måneder har det været svært.

- Det løber rundt på den måde, at vi kan betale vores husleje, som det er lige nu, men om jeg får nogen løn, det ved jeg ikke. Det kommer jo an på, hvor meget der er kommet ind, når måneden er gået. I efteråret havde jeg tre måneder, hvor jeg faktisk ikke fik løn, fordi jeg valgte ikke at tage løn. For jeg ville ikke belaste forretningens økonomi, og jeg var også nervøs for, hvis der kom en ny nedlukning, siger Ulrik John og fortæller, at det var ham og konens private opsparing der gjorde det muligt at springe de tre lønninger over.

Men selvom det står stramt til i den lille blomsterforretning, synes blomsterforretningens ejer, at det er vigtigt at holde butikken åben.

- Vi kunne sagtens vælge at sige, jamen så holder vi lukket, og så søger vi de puljer, vi nu kan søge, og så får vi løn og husleje betalt. Men når nu vi har mulighed for at holde åbnet, fordi det er en dagligvarebutik, så har jeg det sådan, at så synes jeg også, at man er nødt til at holde åbent, siger Ulrik John, og han håber meget, at der snart kommer gang i Hovedgaden igen.

- Der er jo meget stille i forhold til hvad der plejer at være, og det er lidt ensomt, fordi vi savner jo selvfølgelig vores hyggelige naboer, der jo er med til at trække en masse mennesker til Hovedgaden, så vi glæder os til, at alle nabobutikkerne åbner igen, siger han.

