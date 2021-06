Se billedserie Den kommende Hørsholmborger Gert Abildskov overværede mandagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor tre meget omtalte lokalplaner blev vedtaget. Foto: Privat

Stak hånden i hvepsereden: Nu er han glad og lykkelig

Kommende Hørsholmborger glæder sig til at komme videre efter mandagens vedtagelse af omstridte lokalplaner

Hørsholm - 01. juni 2021 kl. 17:26 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Reaktionerne var, forudsigeligt nok, meget forskellige, da et flertal i kommunalbestyrelsen mandag efter en længere debat besluttede sig for at stemme tre af kommunens meget omtalte lokalplaner igennem.

Jasigerne var "godt tilfredse" og roste borgerne for mange nyttige indput og kommunens forvaltning, og Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) for "godt og grundigt arbejde". En enkelt nejsiger mente omvendt, at arbejdet med lokalplanerne var "delvist spildt" og "ikke det papir værd de er skrevet på."

Fin stemning på stolene På tilhørerstolene til kommunalbestyrelsens første fysiske møde siden august sidste år var stemningen ganske fin.

Her sad blandt andre en spændt Gert Abildskov, som er en af de 35, der lige nu venter på at kunne komme viderer med deres byggeprojekter.

"Jeg er super glad. Man kan jo nok sige, at jeg stak hånden ind i en hvepserede. Jeg er lykkelig for, at vi nu kan tage det næste step," siger Gert Abildskov, der nu håber på få sin byggesag "ekspederet i en fart".

Riv ned og byg nyt Gert Abildskov købte i januar en villa på Rungsted Strandvej, som han har planer om at rive ned for at bygge nyt.

Kort efter købet røg han ind i det byggestop, der blev udstedt i forbindelse med at lokalplanerne var i høring. Den megen snak om muligt forbud mod huse i to etager gjorde ham usikker på, hvad han kunne gøre med sin nyerhvervede ejendom i lokalplanområde 176.

Den var nemlig i høring sammen med lokalpanerne 173 for dele af det nordlige Rungsted og lokalplan 172 for Folehavekvarteret - og har været ude det i to omgange.

Lokalplan 173 har været længst undervejs, siden maj 2020. Længe nok til at borgmesteren tænkte, at han ville arbejde for at få lokaplanerne vedtaget på den sidste dag i maj.

Det blev de med en 13-6 afgørelse med otte konservative, to socialdemokrater, to radikale og LA's Jakob Nybo, mens de fire fra Venstre, socialkonservative Thorkild Gruelund og DF's Glen Madsen vendte tommelfingeren nedad. (Artiklen fortsætter under billedet...)

Gert Abildskov glæder sig nu over at kuinne komme videre med sit byggeprojekt på Rungsted Strandvej. Foto: Fred Jacobsen

Radikale stod ikke fast Afgørende for, at borgmesteren fik det ønskede flertal, var, at socialdemokraterne bestemte sig for et ja og at de to radikale valgte ikke at stå fast på deres krav om at reducere bebyggelsesprocenten på grunde med tofamiliehuse fra 25 til 22 procent.

Dansk Folkepartis Glen Madsen besluttede sig efter først at have været afventende i en tid. Han endte med at stemme nej sammen med Venstre og socialkonservative Thorkild Gruelund. DF'eren mener ikke de nye regler i lokalplanerne er "nævneværdigt bedre end de hidtidige regler."

Ændringerne stemt ned Både Venstre og SocialKonservative forsøgte sig med ændringsforslag, som dog alle blev stemt ned undervejs.

For Venstre var det skuffende, at der intet kom ud af de forhandlinger, borgmesteren havde inviteret til.

"Det er ingen forhandling, når der ikke er noget at forhandle om," beklagede Venstres Ann Lindhardt sig og konstaterede, at der ikke var flyttet et komma i forslagene.

Partifælle Anne Ehrenreich mente, at bevarelsen af servitutter, forbud mod to etagers huse - medmindre det drejer sig om at genopbygge et hus som det var - og indførsel af forbud mod arealoverførsler i formålsbestemmelsen mangler i lokalplanerne. Og Anne Ehrenreich beklagede, at der ikke blev brugt mere tid på lokalplanerne.

"Det er ærgerligt, at vi ikke kunne gå den sidste mile. Vi kunne godt have løst den gordiske knude," mente Anne Ehrenreich.

Kattelemmen er der Hun sagde også, at lokalplanerne ikke skaber tryghed for borgerne.

"Kattelemmen for at administrationen tillader arealoverførsler er der stadig. Det skaber utryghed," sagde Anne Ehrenreich og mente derfor, at arbejdet var delvist spildt - og senere, at lokalplanerne ikke var det papir værd, de er skrevet på.

En skueproces SocialKonservative havde som betingelse stillet krav om højst 1½ etagers byggeri i lokalplanerne 173 og 176, med højst 40 procent kviste i begge sider, og at dispensationer skulle til politisk behandling. Det fik han ikke igennem og kaldte derfor borgmesterens forsøg på at strikke et forlig sammen, for en "skueproces".

Anderledes tilfreds var den radikale Henrik Klitgaard, som stemte med flertallet, selv om han heller ikke fik sit krav igennem.

"Det er rigtigt, jeg har ikke fået det, jeg gik efter, men er alligevel godt tilfreds. Det er et stort og godt arbejde, der er lavet," lød det fra Henrik Klitgaard, der henholder sig til, at hans ønsker til bebygelsesprocenten for tofamiliehuse kan blive tilgodeset i kommende lokalplaner.

