Stak af fra regningen: Taxachauffør måtte vente to år på betaling

To mænd dømt for at stikke af fra taxaregning, men slipper uden bødestraf

Hørsholm - 08. april 2021 kl. 16:44 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En taxachauffør fra Hørsholm kan efter lidt over to år endelig se frem til at få de 200 kroner, som to unge mænd på 21 og 24 år skylder ham efter de stak af fra hans taxa uden at betale.

Nu har Retten i Helsingør nemlig dømt de to mænd til at betale taxachaufførens hans tilgodehavende samt sagens omkostninger. Derimod fandt Retten ikke anledning til at idømme dem en bøde, som anklagemyndigheden ellers havde lagt op til.

Spottet i lejlighed Af retsbogen fremgår det, at de bestilte en taxa om natten den 13. november 2018 til Birkeparken i Hørsholm, hvorfra de ville køre til Egedalsvænge i Kokkedal og tilbage igen.

Da taxaen returnerede til Birkeparken stak de begge af i løb, men chaufføren kunne se, at de lukkede sig ind i en lejlighed på 2. sal og alarmerede derefter politiet, der fik fat i de to mænd.

Den 24-årige var samtidig tiltalt for at have kunst en rude i en ejendom på Ådalsparkvej 63 den 30. marts 2019. For det blev han dømt til at betale 8.622 kroner i erstatning til Hørsholm Almene Boligselskab.

Ifølge retsbogen er begge mænd tidligere straffet.

