Stærk bryder ud af rammerne

- Jeg er Skytte af stjernetegn, og som sådan er jeg åben, livsglad og elsker at udfordre og udforske livet. Jeg kan godt lide tanken om at leve livet som om, at hver dag er den sidste. Jeg tror, det kan ses i mine værker. De rummer en vildskab med fantasi-landskaber og drømmeagtig nostalgi. Jeg ønsker bestemt ikke at være besnærende eller fortælle publikum, hvad de skal se i mine værker. Men jeg håber, at de vil gå på opdagelse i dem og gå fra udstillingen med en begejstring og en oplevelse, siger Ann Sophie Stærk.