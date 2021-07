Fra venstre slagtermester Geert Jensen, souschef Anders Hegelund, delikatesseassistent Tanja Carlsen, uddeler Martin Brøndberg, salgsassistent Markus Andersen og salgsleder 'food' Carsten Rasmussen. Foto: Fred Jacobsen

Stabilitet, rytme og rutine skal få kunderne tilbage

Effektiviseringer og strømlinede arbejdsprocesser står højt på ny uddelers to-do-liste

Hørsholm - 01. juli 2021 kl. 09:27 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Da Martin Brøndberg tiltrådte som ny uddeler i SuperBrugsen i Hørsholm Midtpunkt for et par måneder siden, var han den tredje af slagsen på under et år. Der er efter Martin Brøndbergs opfattelse udtryk for det, der nu skal genskabes i butikken: Stabilitet, rytme og rutine.

"Vores udfordring er, at vi skal have kunderne tilbage i butikken," forklarer den 29-årige brugsuddeler. Kundestrømmen har ifølge Martin Brøndberg udviklet sig i en problematisk retning, hvilket han knytter op på både coronanedlukningherne i Hørsholm Midtpunkt og den seneste hyppige udskiftning af uddelere og mangel på centrale medarbejdere.

Nøglefunktioner besat "Den seneste uddeler var her kun i fire måneder (Thomas Hermann, red.), og vi har manglet fire nøglefunktioner. Det er vi ved at have på plads," fortæller Martin Brøndberg, der nu kan præsentere ny slagt­ermester, ny delikatesseassisatent og ny 'food'-salgsleder. Sidste nøglefunktion er en salgsleder på grønt for at gøre holdet komplet.

"Vi skal have en base, der bygger på varer på hylderne, friskhed og kvalitet. Og jeg fornemmer, at kunderne nu er på vej tilbage," lyder det fra Martin Brøndberg.

Synlig leder Han lægger ikke skjul på, at han vil være en synlig leder i butikken, der gerne vil have sine medarbejdere til at forstå ledelse. Og han lægger heller ikke skjul på, at han vil nå sine mål gennem effektiviseringer og strømlinede arbejdsprocesser.

Og redskaberne har han med sig i bagagen: Martin Brøndberg har været i Coop i 13 år og har blandt andet været forretningspartner i organisationen, hvor han har arbejdet med netop effektiviseringer.

Han har så også været omkring Kvickly i Helsingør og senest i Stenløse, hvor han i begge tilfælde har været souschef.

