Med Floorball Academy Rungsted satser der på talentudvikling af de unge spillere, så de kan udvikle sig til kommende profiler og landsholdsspillere. Pressefoto Foto: PETER BORCH

Send til din ven. X Artiklen: Sportsklub åbner nyt talent-akademi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportsklub åbner nyt talent-akademi

I samarbejde med Team Hørsholm sætter Rungsted Hørsholm Floorball Klub nu ekstra fokus på talentudvikling

Hørsholm - 11. december 2020 kl. 07:29 Kontakt redaktionen

Talentudviklingen får en ekstra dimension i Rungsted Hørsholm Floorball Klub. Med opstart af et Floorball Academy Rungsted vil klubben i samarbejde Team Hørsholm skabe de bedste forudsætninger for de unge spillere til at udvikle sig til kommende profiler i ligaen og på det danske landshold.

Sådan beskriver den lokale floorballklub visionen for det nye initiativ.

"Vi starter Floorball Academy Rungsted for at give spillerne de bedste muligheder for udvikling og for at fastholde de mange talenter i regionen ved at give dem muligheden for at blive trænet af nogle af de bedste trænere," oplyser Josefine Quaade, bestyrelsesmedlem i Rungsted Hørsholm Floorball Klub, i en pressemeddelelse.

Unge med vilje til at ville Hun tilføjer, at Floorball Academy Rungsted er for de spillere, som har viljen til at ville og som har de sportslige forudsætninger for at kunne udvikle sig til en spiller med liga-potentiale

Udover den almindelige træning i ens egen klub tilbydes to ekstra træningspas om ugen på det nye floorball-akademi, hvor kompetente trænere giver en-til-en coaching og hjælper med at lave individuelle træningsplaner med fokus på den fysiske, tekniske og taktiske del af træningen.

Stærkt trænerteam Det er lykkedes at samle et trænerteam af nogle af dygtigste indenfor deres felt. Tidligere U19-landstræner Jens Hagbarth tager sig af den taktiske og mentale træning, Rico Mikkelsen, tidligere instruktør på den danske træneruddannelse, får ansvaret for den tekniske træning, mens Kim Lund Johansen står for den fysiske træning.

"Det har været vigtig for os, at det bliver et kvalitetsprodukt, og vi er rigtig glade for, at vi har fået tilknyttet nogle af de bedste trænere, som er nørder indenfor hver deres område. Og forventningen er, at de vil kunne løfte de unge spillere," fastslår Josefine Quaade.

Floorball Academy Rungsted begynder 1. januar 2021 og kører frem til sommerferien. I første omgang for drenge, men det er ambitionen at udvide, så det allerede senere næst år bliver for både piger og drenge.

mt