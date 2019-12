- Vi er i udvalget meget interesserede i at høre borgernes ønsker og holdninger til de områder, de bor i. Det vil danne et godt grundlag for de politiske drøftelser omkring de nye lokalplaner. Vi håber, at så mange som muligt vil tage sig tid til at udfylde spørgeskemaet, og vi glæder os til at se undersøgelsens resultater, siger Jan Klit (K), der er formand for miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Spørgeskemaer skal bringe nye lokalplaner tættere på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spørgeskemaer skal bringe nye lokalplaner tættere på

Hørsholm - 06. december 2019 kl. 11:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde nye lokalplaner for tre af kommunens villaområder. For at få borgernes input til arbejdet med de nye planer, udsendes nu et spørgeskema til de cirka 4300 borgere, der bor i de tre områder.

Lokalplanerne udarbejdes, fordi Hørsholm Kommunes politikere ønsker en revision af det eksisterende plangrundlag. Formålet er at sikre en god balance mellem områdets nuværende karakter og den videre udvikling.

De nye lokalplaner skal desuden sikre mere overskuelige planer, der er lettere at gå til. For et af områderne udarbejdes en helt ny plan, da der ikke i forvejen er en gældende plan for området.

Som inspiration til arbejdet med de kommende lokalplaner har politikerne i Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune prioriteret at igangsætte en spørgeskemaundersøgelse.

Formand for miljø- og planlægningsudvalget, Jan H. Klit (K), siger i forbindelse hermed at udvalget er interesserede i at få al den inspiration, som det er muligt at hente.

- Vi er i udvalget meget interesserede i at høre borgernes ønsker og holdninger til de områder, de bor i. Det vil danne et godt grundlag for de politiske drøftelser omkring de nye lokalplaner. Vi håber, at så mange som muligt vil tage sig tid til at udfylde spørgeskemaet, og vi glæder os til at se undersøgelsens resultater, siger han.

Åbent Hus i Trommen Onsdag den 11. december fra klokken 13.00 til 15.00 og torsdag den 12. december fra klokken 15.00 til 17.00 vil der være to åbent-hus arrangementer i Trommen i Hørsholm Bymidte, hvor borgere har mulighed for at komme forbi og stille spørgsmål til skemaet og få hjælp til at udfylde det. De tre villaområder, hvor der skal udarbejdes nye plangrundlag, tæller følgende kvarterer:

Folehavekvarteret, det tidligere Gøgevangskvarter, der er dag udelukkende er reguleret af områdets servitutter. Det forventes, at der udarbejdes en samlet lokalplan for området.

Derudover skal der udarbejdes ny lokalplan til et område i den nordlige del af Rungsted, der omfatter Partiel byplan 6 samt et område umiddelbart nord for byplanen, som i dag kun er reguleret af områdets servitutter. Området er det største af de tre villaområder, og det forventes, at der udarbejdes flere lokalplaner for området, hvor den første vil dække den nordligste del.

Der ligger i tilknytning til byplanen en række mindre områder, der allerede er dækket af både nyere og ældre lokalplaner, der ligeledes tages med i spørgeskema-undersøgelsen.

Til sidst skal der laves lokalplan for et mindre område langs Rungsted Strandvej mellem Rungsted Havn og Smidstrup, som er dækket af Partiel Byplan 1. Det forventes, at der udarbejdes en samlet lokalplan for området.

Spørgeskema i e-boks Spørgeskemaet sendes ud via e-boks til de cirka 4300 borgere over 18 år, der bor i de tre områder. Linket kan kun bruges én gang, og svarene anvendes anonymt. Det forventes, at de første lokalplaner for villaområderne kan behandles politisk i 2020. Arbejdet med lokalplanerne vil strække sig over en længere periode. Der har tidligere på året været afholdt to dialogmøder om de nye lokalplaner.

De input, som er kommet ind i den forbindelse, vil ligeledes indgå i arbejdet med de nye lokalplaner. Der vil i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslagne blive afholdt borgermøder om planerne.