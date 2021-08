Ved det andet grundlovsforhør på to dage i Retten i Helsingør valgte dommeren at varetægtsfængsle den 52-årige spøgelsesbilist fra Helsingør.

Spøgelsesbilist fængslet i anden omgang

Tæt på kollision

Det fik dog ikke Nordsjællands Politi til at give og efter at være blevet kontaktet af flere vidner - herunder en kvindelig bilist, der måtte foretage en kraftig undvigemanøvre for at undgå kollision med spøgelsesbilisten - blev den 52-årige mand fra Helsingør igen fremstillet i grundlovsforhør lørdag. Denne gang in absentia, da han af helbredsmæssige årsager ikke kunne møde op i retten skriver Ekstra Bladet.

Han var sigtet for at bringe andres liv og førlighed i fare, spiritus- og narkokørsel og for at have kørt bil i frakendelsestiden. Ifølge sigtelsen med en promille på 0,64 under kørslen.

Her valgte dommeren så at varetægtsfængsle ham i foreløbig 13 dage.