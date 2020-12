Thorkild Gruelund er en den, der har siddet længst i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Ved valget til november næste år stiller han op igen. For første gang for sin egen liste - »SocialKonservative«. Foto: Lars Sandager Ramlow

Spidskandidat tegner logo for andet parti

- Teksten på kopperne er jo et af mine valg-slogans, så jeg tænker, at jeg vil ned og købe nogle flere, lyder det veloplagt fra Gruelund.

Thorkild Gruelunds nye parti »Socialkonservative« er nu for alvor ved at tage fysisk form. Venstres spidskandidat, Ann Lindhardt, har hjulpet med logoet, og Gruelund selv har købt seks hvide kopper i Netto, hvor der står »Samfundssind« med sort.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her