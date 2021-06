Spejderne hopper i Øresund med farvel til Pink Ladies

"Det er en årlig begivenhed for at ønske hinanden en god sommer. Det seneste år har budt på en del udfordringen med at holde gang i aktiviteterne, men nu ser det heldigvis ud til at Covid19 restriktionerne stille og roligt lempes. Så med lidt held kan den nye sæson, der indledes i august, gennemføres uden begrænsninger. Inden da tager spejderne dog på en uges sommerlejr på Bornholm," skriver Rungstedspejderne i en pressemeddelelse.

"De vil blive savnet, og Rungstedspejderne søger derfor lige nu nye ledere til at blive en del af gruppen. Man behøver ikke at have erfaring som spejder/leder. Vi skal nok lave sidemandsoplæring - og alle aldre er meget velkomne. Vigtigst er det, at man har tid og lyst til at have med børnene at gøre, og hjælpe til med at skabe de gode rammer om dem," skriver Rungstedspejderne.