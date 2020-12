Sparekniv: Her henter kommune penge fra handicappede børn

Beløbet er sat sammen af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og såkaldte merudgiftsydelser. Det kan være forskellige ønsker om tilskud til kørsel, indkøb af særlige madvarer eller andre merudgifter, som forældre til et handicappet barn på under 18 år i eget hjem står over for.