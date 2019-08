Se billedserie De ældre vil fortsat komme i bad i samme omgang som hidtil. Et forslag går dog ud på, at man i forbindelse med den daglige hygiejne fremover udfaser brugen af vand, sæbe og skumvaskeklude til fordel for engangsvaskeservietter. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Spareforslag satte sindene i kog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spareforslag satte sindene i kog

Hørsholm - 06. august 2019 kl. 05:29 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Uværdigt«, »usselt« og »svineri«.

Læs også: Drop badet og brug en serviet på de ældre

En artikel i Frederiksborg Amts Avis mandag, om at administrationen i Hørsholm som oplæg til de kommende budgetforhandlinger foreslår, at man fremover udfaser brugen af vand, sæbe og skumvaskeklude til fordel for engangsvaskeservietter på byens plejehjem i forbindelse med den daglige hygiejne, har fået Facebook til at koge over.

Af artiklen »Drop badet og brug en serviet« fremgik det, at forslaget i praksis betyder, at en stor del af den daglige hygiejne på byens fire plejehjem i fremtiden kan blive varetaget med engangsvaskeservietter, hvis altså forslaget går igennem. Tidligere er en stor del af den daglige hygiejne blevet varetaget med skumvaskeklude, vand og sæbe.

Det fik mandag avisens Facebookside til at gå grassat.

Mens nogle troede, at der var tale om, at beboerne på byens plejehjem ikke længere kunne komme i bad overhovedet, var der andre, der kritiserede, at beboerne imellem deres bade kun blev tilbudt vask med engangsvaskeservietter til at varetage den daglige hygiejne. Sidstnævnte forstod artiklens budskab.

Dorte Dahl, der er centerchef for Hørsholm Kommunes Center for Sundhed og Omsorg, forklarer, at forslaget ingenlunde skal forstås som om, at de ældre aldrig kan få et bad igen.

- Beboerne kommer ikke i bad hver dag, og de dage, hvor beboerne ikke kommer i bad, bruger man skumvaskeklude. I de tilfælde vil man fremover kunne bruge en engangsvaskeserviet, hvis forslaget bliver vedtaget, forklarer hun, inden hun slår fast:

- Det er ikke en erstatning for badet. Antallet af gange, som beboerne kommer i bad, ændrer sig ikke. Beboerne kommer i bad jævnligt, det er lidt forskelligt hvor tit, men hyppigheden, hvormed beboerne kommer i bad, er der ikke noget forslag om at ændre, forklarer centerchefen.

Det er således ikke beboernes mulighed for at gå i bad, der foreslås ændret, men forudsætninger for opretholdelsen af den daglige hygiejne, der for manges vedkommende ikke involverer et dagligt bad, men i stedet foretages ved hjælp af skumvaskeklude, vand og sæbe.

Mens flere lod følelserne få frit løb i det digitale landskab, manede én person til besindighed, nemlig kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune, Thorkild Gruelund.

Han gik ind i diskussionen med de ophidsede borgere, og her understregede han, at de ældre på byens plejehjem stadig kunne komme i bad, ligesom han understregede, at der altså var tale om et forslag.

- Vi taler ikke om at droppe badet, skriver kommunalpolitikeren således i en ophedet debat, inden han fortsætter:

- Men hygiejne i det daglige. Politik er rigtigt meget at prioritere. Det gør man ved at være åben for nye tiltag og tage en snak om mulige forslag. Det gør vi jo alle på vores arbejdsplads i det daglige. Derfor dette forslag! Så har redaktøren skulle have en smart overskrift, det styrer kommunen ikke, skriver kommunalbestyrelsesmedlemmet på Facebook.