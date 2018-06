Se billedserie Børn og unge, der er hjemme i sommerferien, har mulighed for at melde sig til en eller flere af Hørsholm Kommunes mange sommeraktiviteter, hvor sejlads er en af klassikerne.

Sommer fyldt med tilbud til børn og unge

Hørsholm - 09. juni 2018 kl. 05:33 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen unge behøver kede sig eller mangle udfordringer i sommerferien. Hvis man ikke lige skal i sommerhus, på camping eller på ferie til udlandet, så er der masser af tilbud lige i nærheden.

Hørsholm Kommune har nemlig samlet hele 37 tilbud til børn og unge i alderen 3-18 år. Aktiviteterne er spredt ud på sommerferieugerne 26-32, og rummer mange forskellige og sjove aktiviteter.

Det fortæller Marie Hundevad Kyhn, der er konsulent i Hørsholm Kommune, Center for Kultur og Fritid:

- Her i Hørsholm har vi et meget stærkt foreningsliv, som hvert år er gode til at bakke op om sommerens aktiviteter. Derfor er der masser af gode muligheder for at lave noget sjovt hvert år. Biblioteket har en række gratis tilbud, som også er med i kataloget, og som starter fra tre-års alderen. Ungdomsskolen (ung i Hørsholm, red.) bidrager også med flere aktiviteter. Blandt andet er der »kokkeskolen« og »rollespil«, som er arrangeret i samarbejde med Kultur og Idræt, forklarer Marie Hundevad Kyhn.

Hun bliver suppleret af formanden for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Nadja Maria Hageskov (K):

- Traditionen tro byder Hørsholm også i år sommeren velkommen med et væld af nye og gamle, sjove og udfordrende sommerferieaktiviteter. Som udvalgsformand glæder jeg mig over at foreninger og kommunen i fællesskab kan samle så mange spændende aktiviteter og derved give kommunens børn og unge en sjov og aktiv tid i sommerferien. En stor tak til alle de frivillige. Jeg ønsker alle en rigtig god og aktiv sommer.

Skolerne har modtaget og uddelt en oversigt til alle klasser, hvor elever og forældre kan orientere sig.

- Det kan være svært at vide, hvad der hitter, men vores erfaring siger os, at det er i yder-ugerne, at behovet er størst. Derfor er der også flere tilbud i de uger, oplyser Marie Hundevad Kyhn.

Udover rollespil, kokke- og bageskolerne, der plejer at være populære, har Rungsted Hørsholm floorball klub i år budt ind med hele fem hold målrettet piger og drenge i forskellige aldre. Og tennis, sommersejlads, ridning, golf, karate, softball, vandski og kunststkøjteløb er normalt også klassiske valg for børnene og de unge.

- Som noget helt nyt i år, kan man tilmelde sig rope-skipping/sommersjip, som Hørsholm Gymnastikforening står bag. Det er en sport, hvor man kan være sikker på at få pulsen op og lærer nye tricks med sjippetovet. I år er der også flere foreninger, der tilbyder pasning i perioden før eller efter aktiviteten, så forældrene har mulighed for at nå på arbejde, inden børnene skal hentes. Det er noget vi ved, har været et stort ønske, så det regner vi med, at der bliver taget godt imod, lyder det fra Marie Hundevad Kyhn.

I forbindelse med sommerferieaktiviteterne, er der rig mulighed for at møde og få nye venner. Og som en del af Hørsholm Kommunes integrationsindsats, har Kultur og Idræt en pulje, som kan bruges på, at flygtningebørn gratis kan deltage i en eller flere aktiviteter i sommerferien.

Tilbuddet til familier, hvor forældrene er på integrationsydelse, startede for to år siden og har været en stor succes. Vi har en tæt dialog med Dansk Røde Kors, som formidler programmet ud til flygtningefamilierne, forklarer konsulenten i Hørsholm Kommune.

Yderligere information om Hørsholm Kommunes sommeraktiviteter for børn og unge kan findes på kommunens hjemmeside, hvor man blot skal søge på »sommeraktiviteter«.

Tilmelding til aktiviteterne sker efter først til mølle princippet via nem-tilmeld sitet: www.horsholm.nemtilmeld.dk