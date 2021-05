Artiklen: Som en mild rutsjebanetur: Se her hvordan byen vokser og skrumper

På første dag i 2. kvartal i år var der således 18 færre Hørsholmborgere end den første dag i 2. kvartal sidste år.

Ved årsskiftet, første dag i 1. kvartal i år så det ellers lovende ud for dem, der tror på, at det er godt at kommunen vokser. Da var der 24.917 indbyggere i kommunen, 53 flere end samme tidspunkt året før.