Se billedserie I andelsboligforeningen Amsterdamgården har man etableret et nyt tag med integrerede solceller, der med hjælp fra solens stråler kan betale sig selv af på 30 år. Foto: Bo Østergaard

Send til din ven. X Artiklen: Solens stråler betaler for nyt tag til boligforening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solens stråler betaler for nyt tag til boligforening

I andelsboligforeningen Amsterdamgården har man etableret et nyt tag med integrerede solceller, der med hjælp fra solens stråler kan betale sig selv af på 30 år.

Hørsholm - 14. januar 2021 kl. 05:23 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Stilladserne er næsten pillet ned, og taget på A/B Amsterdamgården, der ligger ud mod Usserød Kongevej overfor Kongevejscentret i Hørsholm, fremstår sort og ensartet.

I andelsboligforeningen har man valgt at installere et 1225 kvadratmeter stort tag med indbyggede solceller. Valget har man taget, fordi der både er god økonomi i beslutningen, ligesom man slår et slag for miljøet. I taget er der installeret 1168 integrerede solcelleplader af 61 Watt stykket, og skinner solen som meteorlogerne beregner det, vil det nye solcelletag kunne dække to tredjedele af andelsboligforeningens elforbrug fremover.

- Ud fra det solskin, som Danmarks Meteorologiske Institut vurderer, at der er i området, vil taget give 59.200 Kilowatt om året i elproduktion i ejendommen. Det svarer cirka til, at lidt over to tredjedele af hele ejendommens elforbrug vil komme fra solceller, fortæller Bo Østergaard, der er formand for bestyrelsen i andelsboligforeningen, da Frederiksborg Amts Avis lægger vejen forbi A/B Amsterdamgården.

Artiklen fortsætter efter billedet... Den 20. september 2020 begyndte man at sætte stilladser op, og allerede den 30. december var taget færdigt. Foto: Bo Østergaard

Her blev det nye tag med integrerede solceller færdigt den 30. december, og det er ikke kun ejendommens elforbrug, som nu kan falde. Også CO2-udledningen fra ejendommen vil falde, da man nu kan dække det meste af forbruget med 100 procent grøn strøm.

- Det nye tag betyder, at vi får strømmen billigere, men vi er også med til at spare samfundet for 35 ton CO2 om året i strømproduktion, fortæller Bo Østergaard.

Solcellepladerne er placeret på vest- og sydsiden af taget, hvor stort set hele tagpladen er beklædt med solceller. På nord- og østsiden er taget beklædt med glasplader, og medmindre man selv står på taget, kan man ikke se, hvad der er solceller, og hvad der er almindeligt tag. Set over 30 år vil solcelleanlæggets produktion af el give en besparelse, der næsten kan betale hele tagrenoveringen, som er finansieret ved egne henlæggelser og et 30-årigt kreditforeningslån.

Stigende interesse for solenergi Til arbejdet med at skifte taget og få integrerede solceller installeret, har A/B Amsterdamgården hyret Solar Tag som totalentreprenør, mens arkitekt og byggeøkonom Martin Dietz har været bygherrerådgiver. Martin Dietz har arbejdet med solenergi gennem de seneste 12 år, og han har 25 års erfaring i bæredygtigt og økologisk byggeri.

Han fortæller, at processen med at installere taget er gået rimelig problemfrit.

- Den eneste knast var, at vi kom lidt senere i gang end planlagt, fordi solcellerne skulle leveres fra Kina, og der gik lidt corona i den. Vi rykkede derfor projektet to måneder, fortæller Martin Dietz, inden han forklarer, at der i øjeblikket er stigende interesse for solenergi.

Mange vil nemlig gerne have grøn strøm til hjemmet og opladning af elbiler, og derfor er der i det hele taget en stigende interesse for - og bevidsthed om - hvorvidt strømmen er grøn. Og det er det meste af strømmen i andelsboligforeningen med tilkomsten af det nye tag.

- Med det her anlæg, taler vi om 100 procent grøn strøm. Den strøm, som leveres via elnettet, produceres blandt andet med atomkraft og kul, så selvom man også bruger vindmøller og solceller, er der ikke tale om grøn strøm, forklarer Martin Dietz om de to tredjedele af den strøm, som A/B Amsterdamgården fremover vil bruge.

Selve taget har kostet 3.681.000 kroner inklusiv moms.

relaterede artikler

Ofrer naturen for at få en badestrand 05. januar 2021 kl. 09:30

DEBAT: Overløb af urenset spildevand til naturen er noget griseri 04. januar 2021 kl. 14:46

Frivillig separatkloakering rækker ikke i nabokommune 23. december 2020 kl. 05:50