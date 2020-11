Ingrid Dahlrots pletskud efter et vintermorgenbad på Rungsted Havn.

Solbrand på havnen

Det var lidt af et syn, Ingrid Dahlrot fik fanget med sin mobiltelefon fredag morgen: Brand i restauranten eller en solopgang?

Heldigvis var der ingen røg - bare et smukt og særpræget øjebliksbillede fra en flot novembermorgen.

Tak til Ingrid Dahlrot for at stille billedet til rådighed for os og læserne.