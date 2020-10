Sofie Münster: Sådan ruster vi børn til livet

Nu har du mulighed for at møde Sofie Münster på Hørsholm Bibliotek onsdag 4. november kl. 19.00.

"Når vi som forældre har småbørn, så har vi en masse forhåbninger for deres liv og deres udvikling. Vi håber, at de lærer at stå ved sig selv og det, de tror på. Det er dog ikke en nem opgave at opdrage sine børn til den faste indre styrke. Bestemt ikke i dag, hvor vi lever i en verden, der har store krav til det ydre og præstationer," skriver Hørsholm Bibliotek i en pressemeddelelse.