Sølaug sætter spot på spildevand

Vand er et problem i Hørsholm. I hvert fald, hvis det kommer i enorme mængder fra oven. Hørsholms kloaknet er nemlig voldsomt forældet - og det kan meget hurtigt udvikle sig til en katastrofe for rigtig mange borgere i kommunen. Det siger Kai Aaen Hansen, der er medlem af bestyrelsen for Hørsholm Sølaug og tidligere har siddet i bestyrelsen for Hørsholm Vand, i Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Hørsholm har i dag et af Danmarks ældste kloaknet. Det er knap 60 år gammelt, og dermed næsten dobbelt så gammelt som gennemsnittet på 34 år for alle landets kommuner. Det betyder blandt andet, at de gamle rør er alt for små til at håndtere kraftigere regnskyl. Og kloaknettet fornyes desværre i væsentligt langsommere tempo end i de fleste andre kommuner, selv om behovet i Hørsholm er særdeles påtrængende, påpeger Kai Aaen Hansen.