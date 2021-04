Svend Erik Christiansen er indstillet til posten som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved det kommende kommunalvalg i november. Foto: Lars Sandager Ramlow

Socialdemokrat er klar til borgmesterposten

Socialdemokratiet er klar med en mulig borgmesterkandidat. Samtidig har partiet her til aften offentliggjort fire nye kandidater, der stiller op til efterårets kommunalvalg, så partiet har nu en foreløbig opstillingsliste på syv kandidater.

Hørsholm - 06. april 2021 kl. 22:15 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Tidligere borgmester i Fredensborg-Humlebæk, Svend Erik Christiansen (S) er nu indstillet til posten som spids- og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Hørsholm til kommunalvalget den 16. november, og partiet har indtil videre syv kandidater på opstillingslisten. Det oplyser både formanden for Socialdemokratiet i Hørsholm, Peter Moesgaard og Svend Erik Christiansen (S) til Frederiksborg Amts Avis. Svend Erik Christiansen oplyser samtidig, at Socialdemokratiet efter al sandsynlighed peger på Morten Slotved (K) som borgmester, men at han selv er klar til borgmesterposten, hvis muligheden opstår:

- Jeg er sikker på, at jeg kan det arbejde, der ligger i det. Jeg har 10 års borgmestererfaring fra Fredensborg-Humlebæk Kommune, så jeg har nogle forudsætninger, og det er kun Morten Slotved og jeg, der har den borgmestererfaring. Det har ingen af de andre i kommunalbestyrelsen, så hvis der bliver brug for det, har jeg noget erfaring at byde ind med, siger Svend Erik Christiansen, som var borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune fra 1988 til 1998 og har siddet i Hørsholm Kommunalbestyrelse siden 1. januar 2018.

Syv kandidater Indtil videre er der syv kandidater, der er klar til at stille op for Socialdemokratiet, og det er over dobbelt så mange som ved valget i 2017, hvor partiet stillede med tre kandidater. Alle tre kandidater blev valgt ind, så da Socialdemokratiets daværende spidskandidat Niels Lundshøj måtte afgive sin plads i kommunalbestyrelsen i december 2020, fordi han skulle flytte til Fyn, havde partiet ingen suppleant, der kunne overtage pladsen. Det betød, at pladsen endte med at gå til Hans Laugesen fra Radikale Venstre, som Socialdemokratiet blandt andre var i valgforbund med, og den situation vil Socialdemokratiet gerne undgå fremadrettet.

- I det hele taget har flere fået øjnene op for vores parti her i Hørsholm de seneste år, så derfor mener vi, at vi er nødt til at have et større repertoire, så vi har fundet nogen, der matcher vores befolkning i forskellige aldersgrupper og med en ligelig kønsfordeling. Og med syv kandidater bør vi stadig have nogle afløsere, hvis der måtte ske et eller andet undervejs i valgperioden, siger formand Peter Moesgaard, som avisen fangede for en kort bemærkning, imens han var på arbejde.

Svend Erik Christiansen tilføjer:

- Vi troede ved valget i 2017, at vi ville få valgt én ind. Derfor stillede vi op med tre, for så var der rigeligt. Men så fik vi tre valgt ind, og det kom helt bag på os, at vi fik to mere ind, end vi havde regnet med, og det skulle jo gerne gå ligesådan næste gang, så derfor stiller vi syv op. Det burde være tilstrækkeligt. For vi har lært af sidst, og det må ikke ske igen, siger Svend Erik Christiansen.

En god blanding Indtil i dag havde Socialdemokratiet kun offentliggjort, at deres to nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer Marcus Guldager og Svend Erik Christiansen genopstiller, og 2. påskedag blev det meldt ud, at Socialdemokratiets spidskandidat fra kommunalvalget i 2009, Klaus Ebbesen, også er blandt de syv kandidater. Men her til aften har Frederiksborg Amts Avis modtaget resten af den foreløbige kandidatliste, hvor de syv foreløbige kandidater står nævnt i vilkårlig rækkefølge: Svend Erik Christiansen (75 år), Marcus Guldager (22 år), Stine Pagh (39 år), Caroline Victoria Christensen (23 år), Dickte Noël Toft (48 år), Bo Lønborg Bilde (57 år) og Klaus Ebbesen (74 år).

- Der er to helt unge, så er der tre midaldrende, og så er der to ældre, så vi er syv, der repræsenterer både ungdommen og den anden ende af tilværelsen, siger Svend Erik Christiansen og fortsætter:

- Det er jo mageløst, at vi er syv. Det er et fantastisk hold, vi har fået sammensat. Det er vidende og dygtige mennesker, som har masser af visioner, så vi stiller med et meget stærkt hold, reklamerer Svend Erik Christiansen.

Datoen for Socialdemokratiets opstillingsmøde er foreløbig sat til den 5. maj, og partiet håber, at mødet kan afholdes med fysisk fremmøde.

