Hele ni anmeldelser om indbrud fra Hørsholm og Rungsted har Nordsjællands Politi modtaget i den seneste weekend. Ved et af indbruddene lå husets beboere og sov, mens en ubuden gæst var i huset. Foto: Lars Ramlow

Sneg sig rundt, mens beboere sov: Ni indbrud på én weekend

Hørsholm - 09. marts 2020 kl. 11:50 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indbrudstyvene i Hørsholm og Rungsted har haft en særdeles travl weekend, hvor der er blevet anmeldt hele ni indbrud. Det oplyser Nordsjællands Politi mandag.

Det første indbrud blev anmeldt fredag aften, og her har en eller flere gerningsmænd tidligere på dagen brudt en terrassedør op til et hus ved Breeltelund i Hørsholm, hvorefter der blev stjålet porcelæn, taske og smykker.

Senere fredag aften fik politiet endnu en anmeldelse. Denne gang drejede det sig om en villa på Højagervej i Hørsholm, hvor ukendte gerningsmænd tidligere på dagen havde brudt et vindue op til husets badeværelse, hvorefter der blev stjålet en pung, sko og en taske.

Tre indbrud på Louiselund Fredagen sidste anmeldelse stammer fra Louiselund i Hørsholm, hvor en eller flere gerningsmænd har brudt en terrassedør op og stjålet kameraer, skriveartikler, sølvtøj, manchetter og en slipsenål. Senere samme aften foregik endnu et indbrud ved Louiselund, hvor der blev stjålet udenlandsk valuta. De to indbrud ved Louiselund skete i samme tidsrum.

Lørdag modtog politiet en anmeldelse fra Jens Bornøs Vej, hvor der var blevet begået et indbrud i en villa. Her havde en eller flere gerningsmænd knust en rude til et børneværelse, hvorefter der var fri adgang til huset. Der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.

Søndag formiddag fik politiet en anmeldelse fra Slotsbakken i Hørsholm, hvor en terrassedør var blevet brudt op i løbet af weekenden. Der er dog ikke overblik over indbruddets omfang endnu.

Listetyv slog til Det er der heller ikke over tyvekosterne fra et indbrud på Vallerød Banevej i weekenden, hvor en tyv brød ind i et hus, mens husets beboere lå og sov.

Søndag fik politiet desuden endnu en anmeldelse fra Louiselund om indbrud i en lejlighed, hvor et vindue var blevet brudt op.

Fra Rungstedvej på Rungsted Kyst modtog politiet endnu en anmeldelse søndag. Denne gang drejede det sig om et indbrud i en lejlighed, som politiet blev tilkaldt til.

En patrulje kørte til stedet for at lede efter gerningsmanden, som dog ikke var at finde i området. Politiet havde umiddelbart heller ikke meget at gå efter i efterforskningen, da de ifølge signalementet i døgnrapporten ledte efter en »mand iført jakke og bukser«.