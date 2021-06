Den 1. juli løfter kommunen sløret for vinderprojektet for Kokkedal stationsområde, Alle er velkomne, men man skal tilmelde sig for at komme med. Arkivfoto

Snart løftes sløret for fremtidens stationsområde

Snart løfter kommunen sløret for vinderprojektet for Kokkedal Stationsområde. Alle er velkomne, men man skal tilmelde sig for at komme med.

18. juni 2021

Den 1. juli offentliggøres vinderprojektet for Kokkedal Stationsområde. Det sker på Kokkedal Stationsvej 3 klokken 16.00 og alle er velkomne. Baggrunden er, at Hørsholm Kommune vil udvikle området omkring Kokkedal Station, hvor der ifølge udbudsprogrammet skal opføres et supermarked, friplejehjem, boliger, kollegieboliger og flere parkeringspladser, end der er i dag.

- Jeg glæder mig til, at offentligheden kan se det projekt, som skal realiseres og min oplevelse er, at det er et projekt, der vil være med til at øge trygheden og øge det positive indtryk omkring Kokkedal Station, fortæller borgmester Morten Slotved (K) forud for afsløringen.

Vinderen af udbuddet vil den 1. juli vise, hvordan udviklingen af Kokkedal station skal gøre hverdagen lettere med gode løsninger for gående, cyklende og bilister og der er ifølge Hørsholm Kommune lagt vægt på at skabe trygge og gode byrum med bæredygtige boliger i venlige rammer med masser af lys og luft og fokus på det gode liv.

Udover vinderprojektet er der også mulighed for at se alle projektforslag, der har deltaget i udbuddet.

Har mødt kritik I marts 2021 mødtes flere politikere fra Hørsholm Kommune i bedømmelsesudvalget, hvor man fremlagde de indkomne bud for politikerne. Allerede ved første gennemsyn stemte flere partier dog imod. Hverken Venstre, Thorkild Gruelunds Socialkonservative eller Dansk Folkeparti kunne således stemme for, da partierne mener, at byggeplanerne i området er for omfattende.

Thorkild Gruelund (Q) har i den forbindelse tidligere forklaret, at planerne er for voldsomme i forhold til området, og han har kaldt det mulige byggeri for et »mastodont-byggeri«. Hos Venstre mener man ligeledes, at planerne for området er for voldsomme, og partiet opponerer i særdeleshed mod, at der skal opføres et nyt supermarked. Udover den politiske modstand har en gruppe borgere samlet omkring 500 underskrifter mod projektet, da de ikke ønsker yderligere fortætning omkring Kokkedal Station.

Hertil har Borgmester Morten Slotved (K) tidligere forklaret, at man har lyttet til borgernes indspark, hvorfor man har ændret bebyggelsesprocent i udbudsmaterialet fra 110 til 80 procent.

I den forbindelse fortalte borgmesteren ligeledes, at han kun ville stemme for et givent projekt, hvis det resulterer i en indtjening til kommunen.

- Det behøver ikke at være mange penge, men der skal være et positivt cashflow, hvis jeg skal stemme for, som borgmester Morten Slotved (K) tidligere har fortalt Frederiksborg Amts Avis.

Der er et maksimum på 375 deltagere til afsløringen af vinderprojektet for Kokkedal stationsområde af hensyn til corona-restriktioner. Der kræves desuden et gyldigt Coronapas for at deltage. Man kan tilmelde sig via kommunens hjemmeside.

