Forældre fra Hørsholm-Rungsted Floorball Klub var ualmindeligt hurtigt ude med koste og affugtere, da et voldsomt skybrud ramte Hørsholm onsdag, og det blev redningen for gulvet i Rådhushallen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Snarrådige forældre reddede idrætshal efter skybrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snarrådige forældre reddede idrætshal efter skybrud

Hørsholm - 20. august 2020 kl. 13:05 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De skulle egentlig aflevere deres børn til træning, men en gruppe forældre fra Rungsted-Hørsholm Floorball Klub endte med at smøre ærmerne op og redde gulvet i Rådhushallen i Hørsholm, efter et voldsomt skybrud havde fyldt hallen med vand.

Opdagede vand på gulvet Episoden udspillede sig onsdag, hvor Hørsholm ifølge DMI fik i omegnen af 40 millimeter regn på en halv time. Det næsten tre gange så meget, som et almindeligt skybrud, der er kendetegnet ved mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

I Rådhushallen ved det gamle rådhus på Ådalsparkvej var en gruppe forældre ved at aflevere deres børn til Floorball-træning, da de opdagede, at gulvet i hallen var fyldt med vand.

Det fortæller Stephan Grey, der udover at være forældre også er formand for Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.

- Vi kommer ned og hallen er fyldt med vand. Vi bliver ret hurtigt enige om, at vi bliver nødt til at gøre noget hurtigt, hvis gulvet skal reddes. Da kommunen ikke kunne gøre noget på det tidspunkt, så tænkte vi, at vi selv måtte klare den, fortæller Stephan Grey.

Han og de andre forældre tog kontakt til Hørsholm Kommune, der hurtigt sendte en medarbejder til stedet.

- Vi fik en af kommunens medarbejdere ned i hallen, og han fandt nogle koste til os, og vi fik ham til at starte en gulvvaskemaskine, der har sug i, som vi kunne bruge til at køre i hallen, når vi havde fejet vandet ud. Vi var tre mand, som er vant til at sidde foran skærmen hele dagen, og vi fik lidt sved på panden, fortæller Stephan Grey med en kort latter, inden han fortsætter:

- Vi stod jo i skjorte og pæne bukser og fejede vand væk, opsummerer han.

Tog sagen i egen hånd Forældrene fandt hurtigt ud af, at der også skulle bruges en affugter, men da Hørsholm Kommune meddelte, at man først kunne skaffe en til den efterfølgende dag, tog forældrene sagen i egen hånd.

De tog kontakt til et privat firma via internettet, og en time senere var der en affugter i hallen. Hørsholm Kommune meddelte øjeblikkeligt, at de nok skulle dække regningen, og på den måde kom samarbejdet mellem kommune og forældre til at betyde, at gulvet i Rådhushallen blev reddet.

- Det kunne hurtigt koste en halv til en hel million, hvis gulvet ikke blev reddet, så vi måtte jo gøre, hvad vi kunne, som Stephan Grey fra Rungsted-Hørsholm Floorball Klub opsummerer situationen.

På grund af hændelsen er hele Rådhushallen nu lukket i cirka 14 dage, så kommunen kan få bugt med eventuelle følgeskader. Hørsholm Kommune har allerede torsdag morgen takket Rungsted-Hørsholm Floorball Klub for deres fremragende indsats på Facebook.

relaterede links