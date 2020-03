Snarrådig nabo skræmte mænd ud af have

To mænd vakte tirsdag eftermiddag ved 17-tiden mistanke, da de stod i en have på Kildevej ved Rungsted Kyst.

De to mænd oplyste, at de kom fra et pakkefirma, men da de blev bedt om at vise legitimation, skyndte de sig at køre fra stedet.