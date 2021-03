Smitteudbrud på skole: Flere klasser sendt hjem

En måned efter eleverne i 0.-4. klasserne vendte tilbage til skole er fem klasser på Vallerødskolen tirsdag igen sendt hjem. Det sker efter et smitteudbrud med corona internt i to klasser på skolen. I alt er syv elever og tre medarbejdere smittet med covid-19, oplyser Charlotte Fossum, chefkonsulent i Hørsholm kommune til Ugebladet.

Må afvente tests

De tre andre klasser, der deler gang med de to smittede klasser på Vallerødskolen kaldes i den sammenhæng for en screeningsklasse, og de er ligeledes hjemsendt. Her kan eleverne møde op i skole igen efter en negativ coronatest, oplyser Charlotte Fossum.

Derimod må eleverne i de to smittede klasser første vende tilbage til skolen efter to negative test i træk på henholdsvis 4. og 6. dagen.

I går tirsdag var incidenstallet i Hørsholm 52,4. Uge før lå det lige over 20.