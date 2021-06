Nu begynder kommunen at ringe hjem til borgere, der er berørt af den aktuelle smittestigning i Hørsholm. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Smitten må ikke tage fat: Kommune ringer hjem til borgerne

Nu begynder kommunen at ringe hjem til borgere, der er berørt af den aktuelle smittestigning i Hørsholm. Det er nemlig vigtigt, at borgerne overholder deres karantæne og har de rette redskaber til at minimere smitterisiko.

Hørsholm - 08. juni 2021 kl. 14:34 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Tirsdag har Hørsholm Kommune indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om udvidet smitteopsporing.

Det sker, efter en 7-klasseselev er blevet smittet med en særlig smitsom variant af corona, og i alt fem 7-klasser på kommunens skoler er blevet hjemsendt til isolation og test.

- Vi har i dag formelt set indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om udvidet smitteopsporing. Det betyder, at vi får adgang til flere data og at vi i kommunen bistår Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing lokalt. Vi kommer til at ringe borgerne op for at vejlede dem om, hvordan man kan risikominimere, ligesom vi skal sikre os, at de overholder restriktionerne, fortæller Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune. De berørte borgere er personer, som er i 2. og 3. led til en smittet. Når man også laver smitteopsporing i 3. led, skyldes det opdagelsen af en særligt smitsom corona-variant i Hørsholm Kommune.

Varianten tidligere kendt som den brasilianske Opdagelsen af den særligt smitsomme variant, der tidligere blev betegnet som den brasilianske, kommer sideløbende med en generel smittestigning i kommunen, og det fik mandag borgmester Morten Slotved (K) til at advare borgerne om smittestigningen og den særligt smitsomme variant, mens han samtidig opfordrede alle til at være forsigtige og lade sig PCR-teste.

Kan hurtigt udvikle sig Ifølge direktør Jan Dehn er den nye aftale mellem Hørsholm Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed et forsøg på at komme en uheldig udvikling i forkøbet.

- Hvis smitten forplanter sig, kan det gå meget hurtigt. Samarbejdet er en måde at være hurtigt ude, så vi som kommune kan sikre os, at der bliver gjort noget allerede nu, lyder det fra Jan Dehn.

Endnu et lille fald Den testkorrigerede incidens ligger tirsdag på 152,14, og er altså faldet igen men ikke meget. Det betyder, at smittespredningen falder for anden dag i træk, da tallet mandag endte på 156,3 efter at have været stigende i flere dage.

Søndag lå tallet således på 161, hvor det lørdag lå på 131 og fredag på 117.

Den markante stigning i løbet af weekenden placerede Hørsholm på en ottendeplads over de kommuner med mest smitte søndag, og mandag var placeringen blevet til syvendeplads, selvom smittespredningen egentlig var faldet en smule. Tirsdag er Hørsholm tilbage på en ottendeplads over kommuner med mest smitte per indbygger. Ved et testkorrigeret incidenstal på 300, vil kommunen blive lukket automatisk, ligesom det var tilfældet i sidste måned. Dengang lå græsen for automatisk nedlukning dog på et testkorrigeret incidenstal på 250.

