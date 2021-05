Karen Blixen Museet i Rungsted skal holde lukket mens havnen i baggrunden kan åbne butikker og restauranter fra i dag. Det giver ikke mening, mener Hørsholm Kommune. Foto: Arkivfoto

Smitten falder lige så hurtig som den steg: Der er ikke brug for syv dage

Det giver ikke mening at holde skoler og fritidsliv i Rungsted Sogn, når folk fra i dag frit kan bruge havnens butikker og restauranter, mener Hørsholm Kommune, der nu også vil have Rungsted Sogn med i genåbningen

Hørsholm - 18. maj 2021 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm er alt andet end tilfreds med, at Rungsted Sogn ikke kan være med i dagens genåbning og forsøger nu for tredje gang på kort tid at få dispensation fra nedlukningens syv dages regel.

Smitten falder lige nu så hurtigt som den steg, skriver borgmester Morten Slotved på kommunens vegne.

"Der har således ikke vist sig at være behov for den særlige forsigtighed, sådan som syv dages reglen er udtryk for," tilføjer han i brevet, der er dateret den 17. maj.

Hørsholm Kommune kan i dag genåbne skoler, institutioner, kultur- og fritids- samt erhvervsliv, fordi incidenstallet i kommunen som sådan siden nedlukningen den 8. maj har været under 250 pr. 100.000 indbyggere - altså de krævede syv dage. Seneste tal mandag var en incidens på 128, som var syvende dag under nedlukningsgrænsen.

Rungsted Sogn er også kommet ned under nedlukningsgrænsen, der for et sogn er bestemt til 500 smittede pr. 100.000 indbyggere i incidens.

Rungsted var i går nået til tredje dag i nedlukningen, hvor incidensen er under grænsen og vil - hvis der ikke lukkes op tidligere - kunne lukke helt op igen fra på lørdag.

Lukke helt op betyder, at også Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Karen Blixen Museet samt idræts-, fritids-, forenings og kulturenheder i Rungsted Sogn ville kunne åbne igen. Og dermed også aktiviteterne på Rungsted Havn. For erhvervslivet, butikker og restauranter genåbner fra i dag sammen med resten af kommunen.

Svært at forstå Det mener kommunen er svært at forstå.

"Enhver borger kan på Rungsted Havn nu forsamles, mødes, spise, drikke mv når det foregår på en restaurant, i en butik, et ishus eller lignende - men de må ikke gøre det samme i et af havnens forenings-/klubhuse," skriver kommunen blandt andet i sin henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunen anmoder således specifikt om hurtigere genåbning af Rungsted private Realskole, Karen Blixen Museet samt idræts-, fritids-, forenings- og kulturenheder i Rungsted Sogn, eksempelvis også klubhusene på Rungsted Havn. Desuden ønsker kommunen også Rungsted Skole genåbnet tidligere.