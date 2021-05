Smitteudbruddet i Hørsholm har nu nået så stort et omfang, at kommunen lukker ned fra og med i morgen.

Smitten blev for høj: Hørsholm lukker ned i morgen

Dagens incidenstal er på 270 smittede pr. 100.000 indbyggere og overskrider dermed grænsen for automatisk nedlukning

Smitteudbruddet i Hørsholm er nu så voldsomt, at kommunen lukker ned fra og med i morgen. Det oplyser borgmester Morten Slotved.

Der er konstateret en testkorrigeret incidens på 270 smittede pr. 100.000 indbyggere. Grænsen for automatisk nedlukning er 250, og den er nu overskredet.

Det betyder, at kommunens skoler, Rungsted Gymnasium, daginstitutioner samt kultur- og fritidsliv lukker ned fra og med i morgen.

Forældre opfordres i forbindelse med nedlukningen til selv at passe børnene derhjemme. Der er dog mulighed for nødpasning i kommunens institutioner efter aftale.

Der kan her og nu ikke siges noget om, hvor længe nedlukningen vil vare, og først senere vil det vise sig, om nedlukningen omfatter mere og andet end kommunale institutioner.

"På den anden side er et stigende smittetal forventeligt i forbindelse med genåbningen. Der vil være smitte, og nu er det så os det rammer," tilføjer borgmesteren.

Smittetrykket i Hørsholm er steget voldsomt de seneste dage og kan føres tilbage til at ti drenge fra Rungsted Gymnasium onsdag i sidste uge var sammen for at se Champions League fodbold i fjernsynet.