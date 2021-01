Smitte i Hørsholm

Det betyder, at der ville være omkring 274 smittede, hvis kommunen havde en befolkning på 100.000 indbyggere.

I rede tal betyder det, at omkring 68 er blevet smittet gennem den seneste uge. Sammenligner man med nabokommunen Rudersdal, der har et incidenstal på 196,4, kan man altså se, at der er en højere smittespredning i Hørsholm end i Rudersdal.