Smitsom britisk mutation nu fundet i Hørsholm

Borgmester Morten Slotved sender en kraftig appel til Hørsholmborgerne om at holde fast og stoppe smittespredning af corona al det, man kan

Hørsholm - 22. januar 2021

Det måtte komme, før eller siden. Den smitsomme engelske mutation af coronavirus har nu gjort sin indtog i Hørsholm.

"Vi er blevet bekendt med, at den engelske variant af coronavirus - den såkaldte cluster B.1.1.7. - også findes blandt covid-19-smittede Hørsholmborgere," oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse fredag.

Statens Serum Institut har vurderet, at den britiske coronamutation er mere smitsom end de allerede kendte virusvarianter, selv om der nye beregninger, der tyder på, at den ikke er helt så smitsom, som først frygtet. Her blev det anslået, at den var 50-70 procent mere smitsom end den først kendte coronavirus.

Én borger smittet Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporingen og tager den direkte kontakt med borgere, hvis der er tale om B.1.1.7.

Hørsholm Kommune modtager ikke systematisk viden om udbredelsen af den britiske variant fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men kommunen har foreløbig fået kendskab til, at en borger er smittet med B.1.1.7.

Vi skal holde fast Det udelukker på ingen måde, at flere i kommunen kan være smittede. Hvis en har det, kan der være flere, og med den aktuelle viden får det borgmester Morten Slotved (K) til understrege vigtigheden af, at borgerne fortsat følger retningslinjerne for at stoppe smittespredning.

"Siden pandemiens start har Hørsholms borgere bakket eksemplarisk op om retningslinjerne - det skal alle have tak for. Den engelske virusvariant er nu kommet tæt på, og vi står fortsat midt i vinteren. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi holder fast," siger borgmesteren.

Direkte appel Han kommer med denne klare appel til alle byens borgere:

"Jeg vil på det kraftigste opfordre alle til at holde fast i alle de smitteforebyggende anbefalinger, for der er grund til at være ekstra omhyggelig i den kommende tid. Selvom smittetrykket ser bedre ud, skal vi - som eksperterne har sagt - forberede os på, at vi i februar vil opleve, at kurven stiger igen."

Skærpede retningslinjer • Med risikoen for at smittetrykket igen med den britiske mutation - cluster B.1.1.7 - årsag har Sundhedsstyrelsen skærpet anbefalingerne for nære kontakter og udvider afstandskravene til 2 meter.

• De skærpede tiltag er ligeledes et forsamlingsforbud på 5 personer, ligesom anbefalingerne til private hjem og sociale kontakter også er skærpet til 5 personer.

• Generelt anbefales det at se så få personer som muligt.

• Afstandsanbefalingen er ud fra et forsigtighedsprincip øget fra 1 til mindst 2 meter.

Arealkrav i dagligvarebutikker øges ligeledes.

• De skærpede tiltag og restriktioner er foreløbigt forlænget til den 7. februar 2021.

• Husk fortsat Sundhedsstyrelsens hygiejneråd med god håndhygiejne og hyppig rengøring. Det er fortsat et meget vigtigt smitteforebyggende tiltag.

