Smidige og stærke yoga-veninderne har taget over

Mette, Marie og Charlotte er gået fra yoga-dyrkere til undervisere og ejere af House of Yoga i Hørsholm

Hørsholm - 24. september 2021 kl. 16:34 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

De havde deres overvejelser og betænkeligheder, men man skal også turde udvikle sig og skabe noget bevægelse.

Sådan ræsonnerede de tre Hørsholm-kvinder Charlotte Winkel, Mette Lassen og Marie Melchior, da de for et år siden stod med tilbuddet om at overtage studiet i Hørsholm bymidte efter deres egen yogamentor og underviser Charlotte Chloé Bruun flyttede YogaZensation til Enø.

Men når man elsker at dyrke yoga - og det er blevet en livsstil - og har gjort det sammen i 12 år eller mere, så var der alligevel ikke så langt til at sige 'ja', når nu studiet lå så centralt i Hørsholm, som del en af Midtpunkt og som nabo til Ugebladet.

Små hold med tid og rum Det har været fantastisk at kaste sig ud i noget, vi slet ikke kendte i forvejen," fortæller de tre yoga-veninder, der alle har lært at undervise i, hvordan man får en smidig og stærk krop. I september sidste år åbnede de døren til deres helt eget House of Yoga, hvor ro, nærvær og tilstedeværelse er nøgleordene bag at give folk med en travl hverdag et tiltrængt pusterum til at skabe balance i sig selv.

Deres træning foregår kun på små hold med plads, tid og rum til, at man også kan lære hinanden at kende.

En anden oplevelse Selv om coronanedlukningen få måneder senere satte en brat stopper og tvang dem til at rykke holdtræningen online helt frem til maj, kan de nu glæde sig over at fejre 1 års fødselsdag og igen mærke, at folk gerne vil ud og dyrke deres fritid igen. Og de vil godt love, at House of Yoga er en anden oplevelse, end hvis man kun har prøvet det i fitnesscentret.

"Vi tilbyder jo kun yoga og gør det i omgivelser, hvor vi føler, at vi kan skabe den nødvendige ro og stemning. Yoga handler ikke om at konkurrere, men at man hver især - via øvelser og vejrtrækning - mærker en fornyet ro mentalt, oplever et frirum, der igen udløser mere energi. Samtidig vil vi gerne fortælle, at yoga er for alle i alle aldre, som giver højere kropsbevidsthed samt kærlighed til sig selv og sin krop," siger Charlotte, Mette og Marie.

For tiden har de 15 hold i gang, henholdsvis formiddag og eftermiddag alle ugens dage.

De har lært hinanden at kende gennem yoga og er med årene blevet så tætte, at Charlotte Winkel, 53, Mette Lassen, 52 og Marie Melchior, 53 valgte at være fælles om deres eget yoga-studie, House of Yoga, der ligger centralt midt i Hørsholm som en del af Midtpunkt. Foto: Morten Timm

