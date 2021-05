Se billedserie Gert Abildskov har købt denne villa på Rungsted Strandvej, som han vil rive ned og erstatte med en ny. Foto: Fred Jacobsen

Slutspillet er igen: Mange tripper for at komme i gang

På mandag skal kommunalbestyrelsen vedtage tre store lokalplaner for Rungsted og Folehavekvarteret - eller sende dem ud i en tredje høringsrunde

Hørsholm - 27. maj 2021 kl. 15:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Mens slutspillet om lokalplanerne 173 og 176 for den nordlige del af Rungsted og lokaplan 172 for Folehavekvarteret i disse dage og timer kører for fuld skrue, sidder der en del mennesker og venter spændt på udfaldet.

For dem er det afgørende, hvad kommunalbestyrelsen - enten en samlet, et snævert eller stort flertal - når frem til, når de tre store lokalplaner mandag skal vedtages på den sidste dag i maj.

En af dem, der venter i spænding, er Gert Abildskov. Han har købt et hus på Rungsted Strandvej , som omfattet af lokalplan 176. For ham betyder udfaldet af politikernes beslutning, om han får lov til at bygge det hus han og familien drømmer om.

En bunke sager venter Han er ikke alene: I Hørsholm Kommunes byggesagsafdeling, Plan & Byg, ligger der ifølge teamleder Rikke Krogsgaard Jakobsen 35 sager og venter på en afgørelse - plus talrige telefoniske henvendelser og mails fra borgere og kommende borgere, som ikke ved, om de er købt eller solgt.

"Der er alt fra tilladelse til at bygge et lille drivhus, rive en garage ned, lave overdækninger, bygge kviste og bygge helt nyt. Alt er sat i bero indtil der foreligger en politisk beslutning," fortæller teamlederen.

Ramt af byggestop Gert Abildskov købte huset på Rungsted Strandvej i slutningen af januar. Planen er at rive det ned og erstatte det med et nyt, også i to plan. Men lige præcis det er et af stridspunkterne i lokalplan 176, hvor huset ligger.

Da Gert Abildskov sendte en byggeansøgning til kommunen sidst i februar, fik han at vide, at ansøgningen ikke kunne behandles. Der er byggestop, fordi retsvirkningerne for det, en lokalplan skal regulere, er trådt i kraft i det øjeblik, forslaget er offentliggjort. For eksempel, om der må bygges i to plan, eller om det skal begrænses til 1½ plan, som er et af de talrige forslag, politikerne skal tage stilling til.

Lokalplanerne var indtil 4. februar i anden høringsrunde, som blev nødvendig, fordi der blev foretaget så væsentlige ændringer efter første høringsrunde, at borgerne igen skulle have mulighed for at gøre indsigelse.

Helt urimeligt "Jeg ser så, at der er forslag fremme om, at jeg ikke må bygge i to plan. Det synes jeg jo er helt urimeligt, når der i forvejen står et hus i to plan. Jeg synes jo, at når der i forvejen er et hus i to plan, som erstattes med et hus i ca. samme højde, så skal jeg have lov til det," mener den kommende Hørsholmborger.

Den holdning har han givet udtryk for på sociale medier - og Gert Abildskov har også talt med en del af de politikere, der skal tage beslutningen på mandag.

Den lokale interesse Han har også mærket interessen for lokalplanernes skæbne i det lokalområde han flytter til.

Han har 'hen over hækken' haft en snak med en af sine kommende naboer, som henvendte sig til ham for at høre, hvor højt han havde tænkt sig at bygge.

"Det er klart, at vi ikke er interesseret i et højt hus. Dybest set er vi bare interesseret i at bevare området her som det er," siger en af naboerne, Hans Aage Hjuler, der bor på Dreyersvej lige bag Abildskovs nyerhvervede ejendom, i et hus fra 1902, som også er Hans Aage Hjulers bardomshjem.

Hjuler har sammen med mange andre, blandt andet Rungsted Aktivisterne, skrevet under på protester mod de foreliggende lokalplanforslag.

Forhandlinger i gang Borgmester Morten Slotved (K) mener, at de tre lokalplaner har været rigeligt længe undervejs. Han har derfor sat sig for at få enderne til at nå sammen, så et flertal på mandag kan stemme lokalplanerne hjem. Han har de seneste dage - og gør det igen i dag - ført samtaler med de forskellige partier om hvad der skal til for at de kan stemme ja på mandag,

Der er dog en mulighed for, at borgmesteren ikke kommer i mål lige med det samme: Hvis det er nødvendigt for at få et flertal at efterkomme de radikale ønsker om at bebyggelsesprocenten på grunde, der er store nok til tofamiliehuse, skal sættes ned fra 25 til 22 procent, så skal lokalplanerne formentlig ud i ny høring.

Det skal de muligvis også, hvis Venstre imødekommes med deres ønsker om at modgå fortætning, at bevare eksisterende servitutter, så den enkelte borger kan bevare sin påtaleret, at begrænse muligheden for huse i to etager samt at forbyde dispensationer og arealoverførsler - og ønsket om at sikre områdernes grønne karakter ved at få det skrev­et ind i lokalplanernes formålsbestemmelse.

Det skal de dog ikke, hvis SocialKonservative får opfyldt deres ønske om byggeri i højst 1½ plan og at få sager om dispensationer og arealoverførsler op til politisk afgørelse.

Dansk Folkeparti og Socialdemokrater undlod på det seneste økonomiudvalgsmøde at stemme og har endnu ikke sagt noget om, hvor de vil lægge deres lod.

