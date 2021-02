Se billedserie Springvandet blev indviet i 2014, men bliver formentlig proppet, så torvet kan bruges til nye formål og skabe mere liv i bymidten. Et ønske de forretningsdrivende i gågaden har ønsket i flere år og noget politikerne i Hørsholm nu har tænkt sig at gøre noget ved. Arkivfoto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Slut med springvand: Derfor vil politikerne sætte prop i

Politisk enighed om at hjælpe detailhandlen og understøtte nyt initiativ for at skabe mere liv i bymidten

Hørsholm - 12. februar 2021 kl. 09:52 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Springvandet på Apotekertorvet har måske sendt det sidste sprøjt op i luften. I hvert fald for de næste år.

For politisk er der nu enighed om bogstaveligt talt at sætte en prop i springvandets dysser og i stedet bruge torvet til at skabe mere liv i gågaden med en midlertidig stadeplads og forskellige aktiviteter på den centrale plads.

Noget der har stået øverst på ønskesedlen hos mange af de lokale forretningsdrivende og som der politisk nu bliver lyttet til.

"Detailhandlen i Hørsholm er under pres, og vi vil gerne være med til at understøtte muligheden for oplevelser i bymidten, som kan skabe mere liv og forskellige aktiviteter," siger de radikales Henrik Klitgaard.

I samspil med mobilscene

Han finder det afgørende, at en by som Hørsholm har en rig og varieret detailhandel, og det skal man give en håndsrækning.

"Det handler ikke om at få et nyt udskænkningssted eller bespisning, men være noget, der understøtter det byens kultur- og foreningsliv - og noget der kan fungere i samspil med den mobilscene, som kommunen har investeret i".

FAKTA Springvandet på apotekertorvet i Hørsholm blev indviet 29. oktober 2014 og var afslutningen på den omfattende renovering af hele gågaden med ny granitbelægning, belysning og beplantning.

Pris for gågaderenoveringen løb op i 25 millioner kroner.

Indvielsen blev markeret med tre festdage i gågaden, arrangeret af Hørsholm Kommune og Gågadeforeningen. Ødelagt af skybrud Muligheden for at udnytte apotekertorvet på en ny måde er opstået efter springvandets teknikrum blev oversvømmet og ødelagt ved det tredobbelte skybrud, der ramte Hørsholm i august sidste år.

Prisen for at udbedre skaderne på springvandsteknikken vil koste 600.000 kroner, og den reparation er man både i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget samt i Sport-, fritid- og kulturudvalget enige om at udskyde nogle år for at gøre plads til en stadeplads og skabe et rum for aktiviteter og dermed forsøge at gøre bymidten mere attraktiv for borgerne.

Det skal prøves af "Flere forretningsdrivende - og i bymidtesamarbejdet mellem kommunen og gågadeforeningen - er der klart blevet ytret ønsket om, at der skal ske noget. Også set i lyset af, at det er blevet et dødt hjørne efter Hørsholm Apotek er flyttet ind i centret. Jeg mener, at vi prøve det her af - og det skal være i en periode på minimum tre år," siger Henrik Klitgaard, der er formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og næstformand i Sport-, fritid- og kulturudvalget.

Sagen om den fremtidige brug af apotekertorvet sendes nu videre til Miljø- og planlægningsudvalget. Godkendes det her, skal stadepladsen og rammerne for den sendes i udbud.

Det er Henrik Klitgaards forhåbning, at planerne kan realiseres i løbet af sommeren. En tidsplan som Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, også gerne ser blive rullet.

"Nu skal vi selvfølgelig lige drøfte det i udvalget, men umiddelbart er jeg positiv. Springvandet er flot og fint, men vi skal skabe mere liv, og der tænker jeg, at springvandet godt kan være en hæmsko," siger Jan Klit, der er klart til at få det ud over rampen, hvis der er enighed i Miljø- og planlægningsudvalget, hvor sagen formodentlig skal behandles på mødet i marts. (artiklen fortsætter under foto...)

Kan man bruge apotekertorvet - eller hvad det skal hedde i fremtiden efter Hørsholm Apotek er flyttet - til andet end et springvand og nogle runde bænke. Arkivfoto

Hvad med nyt navn til torvet Med Hørsholm Apoteks fraflytning og de nye planer var det måske oplagt at 'begrave' apotekertorvet og give torvet et nyt navn.

