Slut med K3'ere: Ny tilstandsrapport bliver lettere at forstå

Skal give bolig­købere bedre indblik i husets tilstand og behov for renoveringer

Hørsholm - 11. oktober 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Hvis man går med boligdrømme og forestiller sig at realisere dem dette efterår, er det måske en god idé at læse grundigt med her.

Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlig myndighed for den velkendte tilstandsrapport, har nemlig justeret på kravene til tilstandsrapporten.

Fra 1. oktober blev det derfor nemmere for dem på boligjagt at gennemskue boligens tilstand, og samtidig stilles der nu krav til en mere præcis vurdering af, hvor presserende, omfattende og bekostelige eventuelle udbedringer på boligen vil være.

Bogstavsystem erstattes med farvekoder

Blandt de største ændringer er, at de velkendte K1, K2, og K3'ere vil blive erstattet af farvekoder. Det sker for at imødegå tendenserne til misforståelse af det gamle system.

Bygningens tilstand vil fremadrettet klassificeres i farvekode, efter hvor hurtigt skader skal ordnes.

Et lignende farvekoder-system i elinstallationsrapporten vil give overblik over eventuel fare for brand og stød.

"Den nye tilstandsrapport er en god nyhed for især køberne på det danske boligmarked. Rapporten bliver markant nemmere at forstå, og det bliver samtidig nemmere for køber at planlægge sit købsbudget ud fra anmærkningerne," lyder det i en pressemeddelelse fra Nybolig.

I den nye tilstandsrapport skal skader, der kræver øjeblikkelig udbedring, markeres med rødt.

Alvorlige skader, der bør udbedres, men som kan vente nogle år, skal markeres med gult. Skader af mindre karakter skal markeres med gråt.

Endeligt skal skader, der kræver nærmere inspektion, markeres med sort.

Ny fælles it-platform Det nye vurderingssystem kommer som led i udviklingen af en ny fælles it-platform, som nu vil blive fælles for tilstands- og elinstallationsrapporten.

Den nye platform erstatter et 15 år gammelt system til tilstandsrapporter, og for elinstallationsrapporter erstatter platformen et system, der er otte år gammelt.

Overgangsperiode Da nyligt udarbejdede tilstandsrapporter er gyldige i seks måneder, vil man stadig kunne finde tilstandsrapporter med bogstavsystem frem til udgangen af marts 2021.

Elinstallationer er gyldige i 12 måneder, hvorfor man også her vil kunne møde tilstandsrapporter med de hidtidige værdier.

Der udarbejdes årligt ca. 80.000 tilstandsrapporter og 55.000 elinstallationsrapporter.

jesl

