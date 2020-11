Slow travel: Sådan kan du opleve Europa med tog

Det er blevet populært at rejse klimavenligt, og samtidig er begrebet "slow travel" også dukket op i rejsehåndbøgerne. Det handler om at tage den med ro og se det, der er omkring dig og opdage verden i et langsommere tempo. Har du fået lyst til at droppe flyet, sætte dig til rette på et togsæde og nyde udsigten, mens du glæder dig til den næste spændende by, så er dette et foredrag for dig.