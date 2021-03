Annette Wiencken skifter den ensomme dagligdag som løsgænger ud med en plads i kommunalbestyrelsens største gruppe, de konservative, med borgmester Morten Slotved i spidsen. Her er de sammen med Tomas Dyrbye, formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm. Foto: Knud Düring

Send til din ven. X Artiklen: Slotved styrket: Vi har kæmpet for mange af de samme ting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slotved styrket: Vi har kæmpet for mange af de samme ting

Med løsgænger Annette Wienckens tilgang er den konservative kommunalbestyrelsesgruppe i Hørsholm udvidet fra syv til otte medlemmer

Hørsholm - 11. marts 2021 kl. 08:05 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Borgmester Morten Slotved (K) er stået styrket ud af sengen her til morgen. Det har der længe har ligget i luften er nu en realitet.

63-årige Annette Wiencken - og Slotveds tidligere rival - er nu blevet forenet i borgmesterpartiet, Det Konservative Folkeparti i Hørsholm, næsten halvandet år efter hun i protest forlod Venstres gruppe og tilbragt perioden fra oktober 2019 som løsgænger.

Dermed er den konservaitve gruppe vokset fra syv til otte medlemmer ud af kommunalbestyrelsens i alt 19 medlemmer.

"Annette og jeg har i en lang periode kæmpet for mange af de samme ting. Vi vil det bedste for Hørsholms borgere, og for udviklingen af byen, og jeg glæder mig over, at vi i fremtiden sådan lidt mere formelt kommer til at sidde på samme side af bordet i forhandlingerne," siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.

En stærk kandidat Trods det forestående kommunalvalg tirsdag den 16. november mener Morten Slotved, at det er vigtigt, at der stadig er fokus på det daglige politisk arbejde i udvalgene og i kommunalbestyrelsen.

"Der er stadig en lang række sager, der skal forhandles igennem inden valget," oplyser han men glæder sig i samme moment over at have fået en stærk kandidat på sit hold, der kan kæmpe videre for de brede politiske forlig.

Stolt formand Formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm, Tomas Dyrbye, er stolt over, at den konservative gruppe har trukket en så dygtig og stærk profil som Annette Wiencken til sig.

"Vi er selvfølgelig rigtig glade for Annettes beslutning om at melde sig ind i Det Konservative Folkeparti. Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde både her og nu i det daglige, men også i forbindelse med valgkampen og det kommende kommunalvalg," siger Tomas Dyrbye og tilføjer på vegne af hele bestyrelsen og vælgerforeningen, at de glæder sig til at lære Wiencken endnu bedre at kende.

Beholder sine poster I resten af valgperioden beholder Annette Wiencken alle sine poster i henholdsvis Økonomiudvalget, Børne- og skoleudvalget samt i Børne- og ungeudvalget, ligesom hun fortsætter som 2. viceborgmester. I resten af valgperioden beholder Annette Wiencken alle sine poster i henholdsvis Økonomiudvalget, Børne- og skoleudvalget samt i Børne- og ungeudvalget, ligesom hun fortsætter som 2. viceborgmester.

relaterede artikler

Så skete det: Venstres tidligere borgmesterkandidat har valgt nyt parti 11. marts 2021 kl. 07:14