Morten Slotved (K) mener, at bestyrelsen for Rungsted Havn har gjort det rigtige i sagen om økonomiske uregelmæssigheder. Arkivfoto

Artiklen: Slotved: Glad for hver sten bliver vendt i svindelsag

Slotved: Glad for hver sten bliver vendt i svindelsag

Borgmesteren fik nyheden på årets første dag og kalder sagen for 'ærgerlig'

Borgmester i Hørsholm Morten Slotved (K) kalder svindelafsløringer i Rungsted Havn, hvor en ansat nu er politianmeldt, for en ærgerlig sag.



Han er dog tilfredshed med den måde, bestyrelsen for Rungsted Havn foreløbig har håndteret det.

"Jeg er glad for, at de nu får vendt hver sten - både ved den eksterne revisionsundersøgelse og ved at sagen er overbragt til politiet," siger Morten Slotved til Ugebladet.

Han ønsker ikke at gå nærmere ind i sagen på nuværende tidspunkt og henviser til havneformand Jørgen Thorsell.