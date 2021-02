Slotssøen lukket af tøvejr: Skøjtefest sluttede med gratis pandekager

Slotssøen i Hørsholm var en af de første søer, der blev frigivet til skøjteløb, men nu er det slut igen.

Hørsholm Kommune har her til morgen lukket for al færdsel og fjernet skiltene. "Tøvejret har sat ind, og vi vil ikke tage nogen chancer med, at folk falder igennem isen," lyder det fra Rune Munch Christensen, leder af Vej og Park.

Med fjernelsen af skiltene betyder det, at det nu er forbudt at gå ud på isen.