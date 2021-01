De første beboere skulle efter planen flytte ind i nye boliger på Hannebjerggrunden i begyndelsen af 2020. Nu er ankesagen i stroden mellem Hørshlm Kommune og Hørsholm Lille Skole blevet udsat endnu en gang. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Slaget om Hannebjerg må igen vente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slaget om Hannebjerg må igen vente

Corona har fået Østre Landsret til endnu en gang at udsætte en afklaring i striden mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole

Hørsholm - 14. januar 2021 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En afklaring af, hvornår boligbyggeriet på Hannebjerggrunden omsider kan komme i gang, trækker yderligere ud. Corona udsætter nemlig ankesagen i retssagen mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole endnu en gang.

Læs også: Afgørelse på vej i sag om lilleskole

Sagen var berammet til at skulle køre i Østre Landsret torsdag den 21. og fredag den 22. januar, men er udsat endnu en gang, oplyser Østre Landsret på forespørgsel.

Først på et møde på mandag den 18. januar kommer der en ny dato på, hedder det.

Ankede tabt sag Hørsholm Lille Skole tabte sagen ved Retten i Helsingør i april sidste år og besluttede sig kort efter for at prøve den ved landsretten.

Hørsholm Kommune blev frifundet i alle påstande om hævd og har - indtil landsretten siger noget andet - rettens ord for, at der må bygges på arealet, som Hørsholm Lille Skolen krævede hævd over og derfor stævnede kommunen for.

Oven i nederlaget blev Hørsholm Lille Skole dømt til at betale 146.297 kroner til Hørsholm Kommune i sagsomkostninger.

Strid om 'Skoven' Omdrejningspunkt for striden mellem kommunen og skolen er områderne 'Skoven' og 'Æbleplantagen', der ligger på kommunal grund. Hørsholm Lille Skole har dog benyttet områderne som en del af sit udeareal i de godt 40 år skolen har eksisteret.

Ankesagen skulle have været for landsretten i maj, men blev, som så meget andet, udsat på grund af coronakrisen. Derfor blev den berammet til 21. og 22. januar i år, som nu også er to tidspunkter, der er ude som offer for coronavirusset.

Afgørelsen ved Retten i Helsingør i foråret sidste år havde ikke opsættende virkning. Alligevel er byggeriet af 25-30 boliger på grunden på og omkring det tidligere plejehjem Hannebjerg ikke kommet i gang.

Oprindeligt var planen, at de første beboere skulle flytte ind i boligerne i begyndelsen af 2020.

Grønt lys til PH Park Hørsholm Kommune fik forleden grønt lys i en anden af byens markante byudviklingssager, PH Park med 250 boliger, da Planklagenævnet afviste klager fra Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse.

Naboerne til byggeriet mente, at der burde være foretaget en høring tidligere i lokalplanprocessen, og at deres indsigelser ikke er blevet inddraget. De mente også, at Hørsholm Kommune har inddraget usaglige hensyn.

relaterede artikler

Striden om 'Skoven': Udsættelse er godt for børnene 31. maj 2020 kl. 08:00