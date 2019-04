Skydevåben, biler og kniv blev brugt i bandeopgør

Skydevåben, biler og knive. Alle ting var i brug, da to rivaliserende bander lørdag aften kastede sig over hinanden på Rungsted Strandvej i Nordsjælland. Det fortalte Nordsjællands Politi, da det søndag middag holdt en presseorientering på Rungsted Havn.

Det voldsomme sammenstød, hvor en 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af skud og fire andre personer blev sårede, var en escalering af et sammenstød mellem de to grupper tidligere på aften.

- Jeg kan oplyse, at skaderne på de tilskadekomne har forskellig karakter. Den dræbte er blevet ramt af et enkelt skud. Vi har en anden person, som også er ramt af skud. Og så har vi en person, som har været udsat for knivstik. Endelig kan vi se, at nogle af de øvrige med skader, har fået disse som følge af påkørsler fra biler. Det fortalte politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi.

Han blev suppleret af Chefpolitiinspektør Magnus Andresen fra Nordsjællands Politi, som fortalte, at man havde gjort flere fund på gerningsstedet.

- Vi har fundet et skydevåben, som vi er i gang med at undersøge, om det kan have en relation til den skudepisode, der fandt sted på Rungsted Strandvej, siger han og oplyser samtidig, at politiet fortsat leder efter en kniv.

Lørdag aften anholdte Nordsjællands Politi syv personer på gerningstedet, men de er blevet løsladt igen.

Seks personer blev også anholdt i Greve/Hundige-området senere samme aften. De er også blevet løsladt igen.

Yderligere seks personer er blevet anholdt andre steder i landet, og dem har politiet en begrundet mistanke om, at de har været involveret i hændelsen.

De seks personer bliver søndag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Hillerød.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om to bandefraktioner, der mødtes på en cafe før skyderiet. Uenigheden mellem de to grupper skulle bunde i, at den ene gruppe har brudt med Loyal to Familia og nu slutter op om Hells Angels. Politiet kan ikke på nuværende tidspunkt komme hændelsesforløbet nærmere.

Der har tidligere været sammenstød i Nordsjælland mellem forskellige kriminelle grupperinger. Blandt andet i Helsingør sidste sommer, hvor gruppen Loyal to Familia, LTF, skød efter en bil, hvori der sad fire medlemmer af gruppen Brothas.