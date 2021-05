Morten Slotved tror ikke på, at kommuner, der kommer i samme situation som Hørsholm, fremover kan regne med at få dispensation fra nedlukningens regel om syv dage med lavere smittetryk. Foto: Arkivfoto

Skuffet borgmester efter nyt afslag: Så er der ingen der får dispensation

Hørsholms borgmester Morten Slotved kalder det "helt vildt", at Rungsted Sogn ikke kan åbne før tid og frygter konsekvenser for andre kommuner

Hørsholm - 19. maj 2021 kl. 13:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm Kommune kan godt skyde en hvid pind efter at få Rungsted Sogn genåbnet før fredag.

Kommunen har netop fået afslag fra Styrelsen for Patientsikkerhed på den seneste anmodning om en tidligere genåbning af skoler, fritids- og forenings- samt kulturliv i Rungsted Sogn.

Konkret betyder det, at Rungsted Skole, Rungsted private Realskole (RpR), Karen Blixen Museet og foreningslivet på Rungsted Havn skal forblive lukket til fredag, hvis smittetrykket i Rungsted Sogn bliver ved med at falde som de seneste fem-seks dage.

"Det er helt vildt," siger borgmester Morten Slotved (K), der er "mildest talt overrasket" over afslagene. Han mener nu, at det for andre kommuner, der kan komme i samme situation, må betyde, at der er lukket for dispensationsmuligheder.

Ministerros - og så et nej Morten Slotved var i aftes i Aftenshowet på DR i dialog med sundhedsminister Magnus Heunicke (S), som dels roste Hørsholm for sin indsats med smitteopspring og kommunikation under nedlukningen, dels bebudede, at han på baggrund af erfaringer fra Hørsholm Kommune, der var den første i landet til at lukke ned efter de automatiske nedlukningsregler, ville se på lempelser.

"Ministeren sagde jo, at man bare kunne søge om dispensation. Og så kommer det her. Det er nedslående," lyder det fra borgmesteren.

Han mener ikke, at Hørsholm nu kan gøre mere og andet end at få politikerne på Christiansborg til at forholde sig til den store kløft, der er mellem regler og virkelighed.

"Det er helt åbenlyst, at politikerne tror, at der er muligheder, som Styrelsen for Patientsikkerhed så siger nej til," siger Morten Slotved.

Er ude af top 20 Han vil nu samle kommunalbestyrelsen om en fælles henvendelse til Folketinget for at oplyse om Hørsholms erfaringer med nu tre afslag på dispensation.

"Smitten er lav, vi ligger ikke engang i top 20, så det her giver slet ikke mening," siger Morten Slotved.

Styrelse: Direkte risiko Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder afslaget på at kunne åbne RpR og Rungsted Skole med, at der "foreligger direkte risiko for påvirkning af smitte med Covid-19 for Rungsted private Realskole og Rungsted Skole" og henviser til smittetilfælde på Rungsted Skole den 10. maj og på RpR den 16. maj.

Tilfældene på Rungsted Skole handler om en smittet lillesøster til en elev i 2. g på Rungsted Gymnasium, en elev, der var smittet af sin ældre søster og en smittet elev, hvor kilden er ukendt. Disse tilfælde har Hørsholm Kommune listet op i sin anden ansøgning om tidligere genåbning.

Flest brugere fra sognet Styrelsen lægger i sin afvisning vægt på, at der både på RpR og Rungsted Skole "er en større andel af eleverne, som er bosiddende i Rungsted Sogn". Det grundlag ryster de på hovedet af i Hørsholm.

"Begrundelsen for Rungsted Skole kan jeg forstå. Men eleverne på RpR kommer fra hele kommunen," påpeger borgmesteren.

Heller ikke Karen Blixen Museet, forenings- og fritidslivet i Rungsted Sogn får lov til at åbnefør efter syvendedagen for lavt incidenstal, altså tidligst på fredag.

Det begrunder Styrelsen for Patientsikkerhed med, at "en betydelig del af brugerne er bosiddende i Rungsted Sogn", og at smitterisikoen derfor er stor.

Også det forstår de ikke i kommunen. Både havnen og museet bruges af borgere fra hele kommunen og også andre steder fra.

Erhvervslivet i Rungsted Sogn - butikker og restauranter på Rungsted Havn - er ikke omfattet af sognenedlukningen, men genåbnede tirsdag sammen med den øvrige kommune.

Det seneste testkorrigerede incidenstal for Rungsted Sogn var tirsdag 358 smittede pr. 100.000 indbyggere og en positivprocent på 1,69.

