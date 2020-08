Skrappe coronaregler giver bedre sammenhold

Se billedserie Det har været udfordrende for Rungsted Gymnasium at finde ud af, hvordan årets introtur skulle arrangeres, da 300 unge mennesker normalt tager afsted på én gang, men løsningen endte med at betyde, at de nye elever blev rystet endnu bedre sammen end før.

Hørsholm - 18. august 2020

295 nye 1.g elever startede i sidste uge på Rungsted Gynnasium, og nærmest straks efter begyndelsen blev de nye elever sendt på introtur med det formål at ryste klassen og årgangen sammen. Eleverne var underlagt strengere regler end nogensinde før, og resultatet blev, at de enkelte klasser hurtigt udviklede et stærk sammenhold.

Introturen er sædvanligvis et højdepunkt i elevernes opstart, ligesom turen er en central del af gymnasiets velkomst, der skal skal sikre, at eleverne hurtigt føler sig tilpas og trygge på skolen.

I lyset af den aktuelle coronakrise er det forventeligt, at årets introtur er påvirket af begrænsninger, og det har tidligt skabt bekymringer for Rungsted Gymnasium, der fortsat gerne vil sikre eleverne en ordentlig start på tiden i gymnasiet. Normalt vil introturen betyde, at de næsten 300 elever ligger i teltlejr sammen og blander sig på kryds og tværs, men det har af åbenlyse årsager ikke været muligt i år, og gymnasiet måtte derfor gentænke, hvordan en introtur kunne forløbe. Derfor blev det besluttet at gentænke hele introturen i samarbejde med arrangørerne Team Tours.

Artiklen fortsætter under billedet Rungsted Gymnasium har fundet en ny opskrift på introtur på grund af corona. Det nye koncept tager udgangspunkt i, at eleverne på intet tidspunkt møder eller har samvær med andre end deres egen klasse.

En klassetur Det nye koncept tager udgangspunkt i, at eleverne på intet tidspunkt møder eller har samvær med andre end deres egen klasse. Samtidig er alle aktiviteter planlagt, så de indeholder mindre fysisk kontakt og flere rengørings-muligheder.

- Det har krævet en utrolig stor mængde planlægning og koordination for at sikre, at klasserne har kunne holdes adskilt under hele turen - både under og efter de planlagte aktiviteter - og at alt er blevet desinficeret. Men konceptet er lykkedes og ingen klasser har mødt hinanden på turen - bortset fra at klasserne har fulgtes ad med én parallelklasse i bussen, hvor alle dog har haft mundbind på, fortæller Ruth Kirkegaard, der er rektor på Rungsted Gymnasium.

Regler giver sammenhold Fredag vendte de 150 elever hjem fra turen, ligesom 150 vendte hjem fra turen torsdag, da den blev opdelt i to ture som følge af corona.

- Erfaringerne er samstemmende. De skrappe regler har givet et helt unikt sammenhold i egen klasse. Den manglende mulighed for at stikke af for at hygge med alle de andre i klasserne har betydet, at klasserne har været sammen 24/7 og det har betydet et helt nyt sammenhold, som er opstået meget hurtigere end sidste år, fortæller rektor Ruth Kirkegaard, Der selv deltog i en del af introturen, hvor hun i lighed med de unge overnattede i telt.

Hun fortæller, at skolens elevambassadører i 2.g og 3.g, som har deltaget i turen som hjælpere, er helt enige i den betragtning, når de sammenligner årets tur med deres egen tur sidste år.

- Nogle gange er det sjovt og berigende at opleve, at nye regler eller nye Covid-venlige tiltag kan give en helt ny uventet og meget dimension - selv midt i en tid, hvor vi alle kan føle os meget begrænsede, lyder det afslutningsvist fra Ruth Kirkegaard.