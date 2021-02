Se billedserie Sådan tager de nye lejrpladser sig ud, som i vinterens løb er skudt op i Hørsholm Kommune og nu kan tages i brug. Foto: Hørsholm Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Skovturen kalder: Nye shelters og bålsteder inviterer til overnatning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovturen kalder: Nye shelters og bålsteder inviterer til overnatning

Hørsholm Kommune har gjort fire nye naturskønne lejrpladser klar til brug i de lokale skove

Hørsholm - 26. februar 2021 kl. 15:37 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Under vinterens lange coronanedlukning har flere og flere søgt ud i naturen. For at få frisk luft - for at få motion.

Som noget nyt kan du også tage på en rigtig skovtur og slå lejr i Hørsholms egen natur. Her i vinterens mulm og mørke har Hørsholm kommune i samarbejde med Naturstyrelsen nemlig etableret fire nye naturskønne lejrpladser i de lokale skove.

De er nu klar til at blive brugt, oplyser Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

"I en tid med nedlukning og restriktioner, er jeg rigtigt glad for, at vi har gjort det let og hyggeligt at tage på skovtur, tænde et bål og nyde naturen i Hørsholm," siger han i pressemeddelelse

Her er de nye skovcamps De nye lejrpladser med madpakkehuse er opsat i Folehave Skov og i Rungsted Hegn samt shelterpladser i Folehave Skov og i Sjælsø Lund.

Ved alle fire pladser er der bålsted og mulighed for at søge læ, når det regner.

"Vi har etableret pladserne for at gøre det lettere og mere tilgængeligt at opholde sig og overnatte i Hørsholms natur," oplyser Jan Klit videre.

De fire nye lejrpladser er offentlig tilgængelige, og gratis at benytte.

Ønsker du at overnatte i en de nye sheltere, kan de bookes på hjemmesiden:

Her kan du se, hvor de nye skovbaser med madpakkehuse står klar i Folehave Skov og i Rungsted Hegn samt de nye shelterpladser i Folehave Skov og i Sjælsø Lund. Ved alle fire lejrpladser er der bålsted og læ ved regnvejr.

relaterede artikler

Historisk kornlade skal være nyt museum 25. februar 2021 kl. 17:30

Ikke alt grønt er lige værdifuld natur 25. februar 2021 kl. 16:00

Mor og datter blev dagens helte: Derfor delte de gratis pandekager ud 24. februar 2021 kl. 18:01